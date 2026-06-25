Durante el último mes, el par EUR/USD ha caído un 2,5%, alcanzando el nivel de 1,135. Varios factores han contribuido al fortalecimiento del dólar. El más significativo fue la reunión del FOMC de la semana pasada, que provocó un aumento sustancial de las expectativas del mercado respecto a las subidas de tipos de interés al otro lado del Atlántico. La ola de ventas en el mercado de renta variable, impulsada por el sector de los semiconductores, y la publicación de unos datos de PMI relativamente decentes para junio también fueron factores significativos.

A las 14:30, esperamos la que probablemente sea la lectura macroeconómica más importante de la semana: la inflación del PCE de EE. UU. de mayo.

Relevancia del PCE e implicaciones de la Reserva Federal

A medida que la situación en Oriente Medio se va calmando poco a poco, los inversores pueden centrarse de nuevo plenamente en las principales publicaciones macroeconómicas.

La información de gran impacto sobre el conflicto sigue teniendo un potencial significativo para desencadenar una alta volatilidad en los mercados. Sin embargo, el listón para tales sorpresas está fijado mucho más alto que en las primeras semanas del conflicto. El mercado espera acciones concretas y sigue meticulosamente si el tráfico en el Estrecho de Ormuz se restablecerá efectivamente a un estado cercano a la normalidad.

Tras la última reunión del FOMC, las expectativas de subidas de tipos de interés han aumentado bruscamente. El Diagrama de Puntos (Dot Plot) que acompañó a la última decisión mostró que hasta la mitad de los responsables de la política monetaria consideran que una subida de tipos de interés antes de finales de año es el curso de acción más racional desde la perspectiva de las necesidades actuales. Uno de cada tres miembros del comité proyecta dos o más subidas.

Actualmente, el mercado descuenta aproximadamente 40 puntos básicos de subidas de tipos de interés antes de finales de año (menos de dos movimientos completos al alza). Esto representa un cambio muy significativo en comparación con la situación previa a la reunión, cuando ni siquiera se descontaba por completo una sola subida.

Este puede ser el último mes en el que los elevados precios del petróleo se reflejen en gran medida en el índice de inflación general. Por lo tanto, si la lectura subyacente no muestra un contagio claro de la inflación hacia otros sectores, los inversores recibirán una señal seria para limitar las apuestas sobre subidas de tipos de interés.

La métrica del PCE, aunque se publica con retraso, es la preferida por la Fed a la hora de tomar decisiones sobre política monetaria. La lectura se publica con más de dos semanas de retraso con respecto al dato del IPC. No obstante, tiene un valor inmenso para los mercados, ya que es sobre la base de los datos del PCE que se toman las decisiones relativas al ajuste de los niveles de los tipos de interés.

Además, junto con los datos de inflación del PCE, se publicarán los informes relativos a:

PIB del primer trimestre (revisión)

Pedidos de bienes duraderos de mayo

Ingresos y gastos personales de mayo

Número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo

¿Qué espera el mercado del PCE?

El consenso prevé:

Un aumento de la métrica general hasta el 4,1% interanual (3,8% en abril)

Un aumento de la métrica general hasta el 0,4% intermensual (0,4% in abril)

Un aumento de la métrica subyacente hasta el 3,4% interanual (3,3% en abril)

Un aumento de la métrica subyacente hasta el 0,3% intermensual (0,2% en abril)

Los mercados se centrarán principalmente en la métrica subyacente, que excluye los componentes más volátiles (alimentos y energía), proporcionando una imagen más fiable de la presión de los precios profundamente arraigada. Una caída en este indicador podría condicionar una menor inclinación del FOMC a endurecer la política monetaria.

Actualmente, el mercado descuenta aproximadamente un 45% de probabilidad de dos subidas de tipos de interés antes de finales de año. En caso de que la lectura de la métrica subyacente sea significativamente inferior al consenso, podemos esperar un reajuste expansivo a este respecto y, en consecuencia, un debilitamiento del dólar.