El par EUR/USD espera el IPC de EE. UU

La sesión del EUR/USD de hoy está centrada principalmente en la publicación del dato más importante del día: la inflación IPC de EE. UU. El dato de hoy podría desempeñar un papel clave a la hora de determinar cómo descuenta el mercado la próxima reunión de la Reserva Federal.

En los últimos días, las expectativas de nuevas subidas de tipos en EE. UU. se han debilitado claramente. El principal motivo han sido unos datos del mercado laboral más débiles. Tanto el informe de ADP, que mostró solo 44.000 nuevos empleos en el sector privado, como el posterior informe NFP fueron débiles. En julio, las nóminas no agrícolas cayeron en 23.000 puestos, mientras que el mercado esperaba un aumento de alrededor de 80.000. Además, los datos de los meses anteriores fueron revisados significativamente a la baja.

Como resultado, el mercado se ha vuelto cada vez más escéptico respecto a nuevas subidas de tipos por parte de la Fed. El dato de inflación de hoy podría reforzar esa percepción o volver a ponerla en cuestión. Si el CPI se sitúa por debajo de lo esperado, habrá aún menos argumentos a favor de un mayor endurecimiento monetario. Por el contrario, si la inflación vuelve a sorprender al alza, el mercado podría volver rápidamente a descontar unos tipos de interés más elevados en EE. UU.

En el otro lado se encuentra el Banco Central Europeo. El BCE ya ha subido los tipos de interés este año y el mercado está descontando otro movimiento en septiembre. Actualmente, las expectativas de una subida de tipos en septiembre son muy elevadas.

Además, los datos publicados hoy en Alemania confirmaron que la inflación sigue siendo elevada. El IPC aumentó un 0,8% intermensual y un 2,8% interanual en julio. El IPCA (HICP) se incrementó un 0,9% intermensual y un 2,8% interanual.

Todo ello sitúa al EUR/USD en una posición especialmente interesante. Por el lado del dólar, tenemos un mercado laboral cada vez más débil y unas expectativas decrecientes de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed. Por el lado del euro, la inflación sigue proporcionando al BCE argumentos para mantener una política monetaria restrictiva.

Cotización del euro-dólar

Fuente: xStation5

El informe del IPC de hoy es, sin duda, el acontecimiento más importante para el EUR/USD. El mercado espera que la inflación haya aumentado un 3,4% interanual en julio, frente al 3,5% de junio. Se prevé que la inflación subyacente aumente un 2,5% interanual.

Sin embargo, el dato definitivo será solo la primera pieza del rompecabezas. Mucho más importante será la reacción del mercado a los datos y cómo cambien las expectativas sobre la futura política de la Fed.

Si la inflación se sitúa por debajo de lo esperado, el mercado podría reducir aún más la probabilidad de otra subida de tipos. En este escenario, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. podrían caer y el dólar podría verse presionado. Esto sería una señal positiva para el EUR/USD.

Por el contrario, una inflación superior a la esperada podría revertir parte de este movimiento. Después de unos datos del mercado laboral muy débiles, el mercado necesita ahora otro argumento para volver a descontar subidas de tipos. Un IPC elevado podría proporcionar precisamente ese argumento.

También es importante recordar que la inflación sigue por encima del objetivo de la Fed. Por tanto, incluso un dato más débil no significa automáticamente que el banco central vaya a tener que empezar a recortar los tipos rápidamente. Para el mercado, la cuestión más importante ahora es si desaparece el argumento a favor de nuevas subidas de tipos.

El debilitamiento del mercado laboral ha cambiado las expectativas sobre la Fed

Hasta hace poco, la posibilidad de nuevas subidas de tipos en EE. UU. era mucho más realista. La situación cambió tras una serie de informes más débiles sobre el mercado laboral.

El informe ADP de julio mostró un crecimiento del empleo en el sector privado de tan solo 44.000 puestos de trabajo. Unos días después, el informe NFP generó una decepción aún mayor. Las nóminas no agrícolas cayeron en 23.000 puestos, frente a las expectativas de un aumento de 80.000. Además, los datos anteriores fueron revisados significativamente a la baja.

El mercado laboral es ahora uno de los principales argumentos en contra de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed. Si la economía está perdiendo claramente impulso en términos de empleo, el banco central tiene menos motivos para seguir elevando el coste del endeudamiento.

Por tanto, el IPC de hoy podría ser la pieza que falta del rompecabezas. Una inflación más débil, combinada con un mercado laboral debilitado, enviaría a la Fed una señal muy clara de que no son necesarias nuevas subidas de tipos.

El BCE se enfrenta a un problema completamente diferente

La situación en el lado del euro es actualmente distinta. El Banco Central Europeo ya ha iniciado este año un ciclo de subidas de tipos y el mercado espera otro movimiento en septiembre.

Es importante destacar que las expectativas respecto a la decisión de septiembre son muy elevadas. Esto significa que el mercado ya está descontando en gran medida otra subida del BCE, por lo que lo que haga el banco central después de esa decisión será aún más importante para el euro.

Si la inflación se mantiene elevada, el BCE podría contar con argumentos para mantener una postura más restrictiva. Los datos publicados hoy en Alemania encajan bien en este escenario. La inflación medida por el IPC y el IPCA se situó en el 2,8% interanual en julio, mientras que el crecimiento mensual de los precios también se mantuvo elevado.

Esto no significa, por supuesto, que la inflación alemana por sí sola vaya a determinar las decisiones del BCE. No obstante, constituye una parte importante del panorama inflacionista de la zona euro.

La diferencia entre las expectativas sobre la Fed y el BCE empieza a favorecer al euro

Este es actualmente el aspecto más interesante para el EUR/USD. Hasta hace poco, el principal problema para el euro era la ventaja de la Fed derivada de unos tipos de interés elevados y de las expectativas de un mayor endurecimiento monetario en EE. UU. Ahora, la situación empieza a cambiar.

El mercado ha reducido sus expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed, mientras mantiene al mismo tiempo una elevada probabilidad de otra subida del BCE en septiembre.

Si el IPC de EE. UU. de hoy resulta débil, la divergencia entre las expectativas sobre las políticas de ambos bancos centrales podría inclinarse aún más a favor del euro. Esto proporcionaría otro argumento para que el EUR/USD continúe al alza.

Sin embargo, si la inflación estadounidense supera las expectativas, el dólar podría recuperar rápidamente parte de su ventaja. En ese caso, el mercado volvería a cuestionarse si la Fed ha llegado realmente al final de su ciclo de subidas de tipos.

Puntos clave sobre el euro-dólar