La bolsa hoy: Wall Street a la baja ante la inflación y la tensión geopolítica

La sesión de Wall Street terminó a la baja, con descensos en el conjunto del mercado. El S&P 500 y el Dow Jones cayeron un 0,3 %, mientras que el Nasdaq 100 bajó un 0,6 %. Los mercados se mantienen cautelosos a la espera de los datos de inflación del IPC que se publicarán hoy.

Resultados corporativos

Super Micro Computer presentó sus resultados tras el cierre de ayer. La compañía obtuvo unos resultados muy sólidos en el cuarto trimestre. Los ingresos alcanzaron los 11.120 millones de USD, un 93 % más interanual, mientras que el BPA ajustado llegó a 1,70 USD, superando ampliamente las expectativas de los analistas. Cabe destacar que el margen bruto aumentó hasta el 17,6 %. Sin embargo, la mayor sorpresa positiva fue la previsión para el ejercicio fiscal 2027. La compañía espera unos ingresos de entre 65.000 y 72.000 millones de USD, frente a los aproximadamente 52.500 millones de USD previstos por consenso en Wall Street.

Los mercados bursátiles asiáticos presentan hoy un comportamiento mixto, con el repunte de los valores tecnológicos y los fabricantes de chips como principal apoyo. El KOSPI sube más de un 3 %, impulsado por las fuertes subidas de Samsung y SK Hynix, mientras que el Nikkei 225 avanza de forma más moderada, alrededor de un 0,9 %. Mientras tanto, los mercados de China y la India cotizan en terreno negativo.

Situación en Oriente Medio

La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo tensa, pese a la afirmación de Donald Trump de que EE. UU. tiene «el control total» del estrecho y de que este está abierto. Los datos sobre el tráfico marítimo no confirman esta afirmación, mientras que nuevos incidentes relacionados con buques comerciales en las zonas del Bab el-Mandeb y el golfo de Omán muestran que los riesgos para el transporte marítimo siguen siendo elevados.

Los países del Golfo buscan cada vez más rutas alternativas que eviten Ormuz, lo que sugiere que consideran que la situación va más allá de una crisis de corto plazo. Los precios del petróleo se mantienen elevados pese a las garantías del presidente Trump de que EE. UU. controla el estrecho.

Las esperanzas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán y de una reapertura del estrecho de Ormuz siguen chocando con nuevos ataques contra buques en la región. Por un lado, hay indicios de que las conversaciones destinadas a reabrir el estrecho están avanzando. Por otro, nuevos incidentes en el mar Rojo y el golfo de Omán demuestran que los riesgos para el transporte marítimo siguen siendo elevados.

La EIA ha elevado sus previsiones de precios del petróleo para 2026 y 2027, citando interrupciones en la producción y dificultades en el transporte.

Otros mercados

Los rendimientos de los bonos del Gobierno japonés están subiendo con fuerza, ya que el encarecimiento del petróleo alimenta las preocupaciones sobre la inflación y podría llevar al Banco de Japón a seguir subiendo los tipos de interés. A pesar del aumento de los rendimientos, el yen no se está fortaleciendo por ahora y continúa débil frente al dólar estadounidense.

El sentimiento en los metales preciosos es positivo al comienzo de la jornada. El oro sube alrededor de un 0,6 % y está poniendo a prueba el nivel de 4.400 USD por onza. La plata, por su parte, ha superado los 65 USD por onza.

Las criptomonedas también registran avances moderados. El bitcoin sube alrededor de un 0,3 % y se aproxima a los 64.000 USD, mientras que Ethereum avanza a un ritmo similar y está poniendo a prueba el nivel de los 1.900 USD.

Australia introducirá un salario mínimo de 31,30 AUD por hora a partir del 17 de agosto para unos 250.000 repartidores que trabajan para plataformas de reparto. Las nuevas regulaciones también incluirán un seguro de accidentes, lo que incrementará los costes de las empresas de reparto de comida a domicilio.