El precio del oro retoma el pulso alcista 👑

El oro vuelve a captar la atención de los inversores, alcanzando sus niveles más altos en 10 semanas antes de la publicación de las cifras clave de inflación en Estados Unidos. El precio del oro sube hoy casi un 1%, hasta los 4.407 dólares por onza.

Precio del oro

Como muestra el gráfico diario, el precio se sitúa actualmente en torno a los 4.407,00 dólares, después de haber superado con éxito la línea de tendencia bajista y las medias móviles. El metal ha alcanzado su nivel más alto desde el 5 de junio, aunque anteriormente se había encontrado con una resistencia técnica en las medias móviles de 100 y 200 días, situadas en torno a los 4.387 dólares. Desde el punto de vista de los indicadores técnicos, el RSI se sitúa en 67,6, lo que indica que se aproxima a sus niveles más altos desde comienzos de año. Al mismo tiempo, la reciente ruptura técnica ha generado un ciclo de retroalimentación positiva que está impulsando nuevas subidas y ha iniciado una tendencia alcista confirmada.

El principal motor de este impresionante rally es el marcado descenso de las expectativas del mercado respecto a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Tras unos datos recientes del mercado laboral más débiles de lo esperado, la probabilidad de una subida de tipos en septiembre ha caído al 50%, frente al 60% anterior. Esto representa un entorno macroeconómico favorable, ya que unos tipos de interés más bajos tradicionalmente favorecen al precio del oro, dado que el oro mantiene una relación inversa con el dólar estadounidense. La atención de los inversores está ahora totalmente centrada en el dato del IPC de EE. UU., que se publicará a las 14:30, y que podría cambiar las perspectivas sobre la política monetaria de la Fed y, por tanto, determinar la evolución futura del precio del oro.