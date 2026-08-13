El par GBP/USD cae por el menor crecimiento del PIB del Reino Unido

La libra esterlina pone fin a su racha alcista tras la publicación de los últimos datos del PIB del Reino Unido. El crecimiento económico se ralentizó notablemente, aunque las cifras de junio apuntan a un consumidor bastante resistente. Los rendimientos de los bonos británicos se mantienen prácticamente sin cambios, pero el par GBP/USD —atrapado en una fase de consolidación— encontró un motivo para reanudar su descenso tras rebotar en una resistencia inmediata.
Cotización del par GBP/USD
El par GBP/USD cotiza dentro de una tendencia lateral firmemente establecida, reflejo parcial de la incertidumbre sobre la política monetaria en ambas economías. Actualmente, el tipo de cambio se encuentra en el mismo nivel en el que comenzó el año.
Tras la ruptura alcista de ayer por encima del máximo local de 1,3545, la cotización está poniendo a prueba actualmente el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % (1,3480), que coincide con la media móvil exponencial de 10 días (EMA10; amarilla). Mantener el precio por encima del conjunto de medias móviles (EMA10, EMA30 y EMA100, situadas entre 1,3400 y 1,3470) será crucial para conservar el reciente rebote e intentar romper la tendencia lateral. El RSI (14), situado en 58,2, deja margen para nuevas subidas, aunque la ausencia de un impulso macroeconómico alcista también significa que no existe un catalizador claro para un repunte pronunciado. La principal resistencia sigue siendo el máximo local de 1,3545, mientras que el soporte clave se sitúa en 1,3440 (Fibonacci del 38,2 %).
Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando hoy al GBP/USD?
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El crecimiento del PIB británico se desacelera: El crecimiento del PIB del Reino Unido se ralentizó hasta el 0,4 % en el segundo trimestre, frente al 0,6 % del primero. Sin embargo, el dato de junio fue mejor de lo esperado, ya que la economía creció un 0,3 %, frente a la contracción del 0,1 % que pronosticaban los mercados.
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Expansión liderada por los servicios: El crecimiento estuvo impulsado abrumadoramente por un aumento del 0,5 % en el sector servicios, encabezado por un avance del 2,7 % en información y comunicaciones. La producción de la construcción aumentó un 0,3 %, mientras que la producción industrial se mantuvo estable durante el trimestre.
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Resistencia del consumidor frente a los obstáculos que se avecinan: La resiliencia de la economía británica se ha sustentado principalmente en los consumidores, que mantuvieron su nivel de gasto, favorecidos por el buen tiempo y el ambiente generado por el Mundial, lo que benefició al pequeño comercio, la hostelería y la publicidad. Sin embargo, esta resistencia podría ir desapareciendo gradualmente a medida que las perturbaciones derivadas del conflicto en Oriente Medio y un aumento del 13 % en el límite de precios de la energía presionen los presupuestos de los hogares. El ministro de Economía, John Healey, subrayó la necesidad de impulsar el crecimiento en todo el país en medio de estos desafíos persistentes.
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