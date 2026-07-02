¿El par USD/JPY se encuentra en un punto de inflexión? 💡

El USD/JPY cotiza ligeramente a la baja esta mañana, en 162,70 (-0,15%), después de haber alcanzado nuevos máximos de varios años en torno a 163, mientras el mercado espera la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, el principal acontecimiento de la jornada.

¿Qué podemos esperar del informe NFP de hoy?

El informe de empleo correspondiente a junio será el principal catalizador de los mercados durante la sesión. El consenso prevé una clara desaceleración en la creación de empleo, hasta alrededor de 110.000 nuevos puestos de trabajo, tras el sorprendentemente sólido dato de 172.000 registrado en mayo.

Se espera que la tasa de desempleo permanezca estable en el 4,3%, mientras que el crecimiento de los salarios se acelere hasta el 3,5% interanual.

El mercado trata de determinar si el fuerte repunte del empleo observado en mayo reflejó una recuperación real y sostenible del mercado laboral o si respondió a factores puntuales, entre ellos el impacto de la celebración del Mundial en Estados Unidos. En lo que va de año, la creación de empleo ha promediado más de 80.000 puestos mensuales, lo que sigue respaldando el escenario de un mercado laboral resiliente.

Los analistas de CBA advierten de que una nueva sorpresa positiva podría impulsar al USD/JPY hacia la zona de 165, poniendo a prueba la determinación de las autoridades japonesas para defender al yen mediante una posible intervención en el mercado de divisas.

Por el contrario, un dato de empleo débil (por debajo de 70.000-90.000 nuevos puestos de trabajo) aliviaría la presión sobre la Reserva Federal para mantener una política monetaria restrictiva y podría desencadenar una corrección bajista del par.

Cotización del USD/JPY

El precio del par USD/JPY ha superado con fuerza las resistencias clave situadas en 159,52 y 160,52 yenes, avanzando claramente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 sesiones (160,29), la EMA de 100 sesiones (159,21) y la EMA de 200 sesiones (157,31), lo que confirma la fortaleza de la tendencia alcista.

Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), situado entre 71,8 y 76,2, indica condiciones de sobrecompra en el gráfico diario. Históricamente, estos niveles han precedido fases de consolidación o correcciones a corto plazo, especialmente cuando el precio se encuentra en máximos de varios años.

La tendencia sigue siendo claramente alcista para el dólar (y, por tanto, bajista para el yen). No obstante, la zona comprendida entre 162 y 163 constituye también un área de mayor riesgo de una posible intervención en el mercado de divisas por parte de las autoridades japonesas.

Fuente: xStation

Situación en Japón

El Banco de Japón (BoJ) elevó su tipo de interés oficial hasta el 1,0% en junio, el nivel más alto de los últimos 31 años. Sin embargo, el mercado no espera una nueva subida de tipos hasta el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2026, a pesar de que aproximadamente el 90% de los economistas anticipa al menos un incremento adicional antes de finalizar el año.

Este lento ritmo de normalización de la política monetaria del Banco de Japón, unido al enfoque todavía restrictivo (hawkish) de la Reserva Federal estadounidense, constituye la principal razón estructural por la que el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón continúa siendo elevado.

Ese amplio diferencial sigue sustentando la tendencia bajista de largo plazo del yen, mientras que las intervenciones verbales de las autoridades japonesas no han conseguido, hasta el momento, revertirla de forma duradera.