El par USD/MXN alcanza los 20 pesos por dólar

El par USD/MXN sube un 0.7% en la jornada de hoy, alcanzando un máximo de 20.00 y un mínimo de 19.89. Este movimiento refleja el debilitamiento del peso mexicano, que sigue enfrentando presiones tanto internas como externas. La divisa había mostrado un retroceso tras alcanzar la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar la semana pasada, pero las tensiones del mercado y factores externos lo han llevado nuevamente a ese nivel. Factores que impulsan el fortalecimiento del dólar Elecciones presidenciales en Estados Unidos: El mercado está descontando una probabilidad de 57% de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre. Trump ha declarado que anularía el acuerdo de libre comercio con México y aplicaría aranceles de hasta 300% a los autos mexicanos. Estas políticas generarían un impacto negativo en la economía mexicana, afectando la demanda de su divisa. Además, el apoyo de Elon Musk a Trump, con la promesa de sorteos millonarios para votantes en estados clave, también fortalece la candidatura del exmandatario y el dólar, según Bloomberg News. Política monetaria de la Fed: Los datos recientes que muestran una economía estadounidense sólida han hecho que el mercado cuestione la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre. Ahora se espera que no haya más recortes abruptos, lo que fortalece al dólar al aumentar el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México. Los recortes esperados por el Banco de México (Banxico) también disminuyen la demanda del peso, haciéndolo menos atractivo para los inversionistas. Factores geopolíticos: La incertidumbre global, con eventos como el aumento de las tensiones en Medio Oriente, también apoya al dólar. Las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , sobre incrementar las represalias tras un ataque con drones iraníes, han generado volatilidad, favoreciendo al dólar como activo refugio. Agenda económica de EE.UU. y eventos clave Hoy, varios eventos programados en Estados Unidos podrían generar mayor volatilidad en el mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 09:55 GMT-3 : La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan , participará en una conversación en la reunión anual de SIFMA.

14:00 GMT-3 : El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari , estará en un evento comunitario en Wisconsin. Sus comentarios suelen ser los más seguidos por el mercado debido a su impacto en la volatilidad.

18:05 GMT-3 : El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid , ofrecerá comentarios sobre las perspectivas económicas de EE.UU.

19:40 GMT-3 : La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly , participará en una sesión de preguntas y respuestas en el evento WSJ Tech Live. Perspectivas para el peso mexicano En cuanto a México, no se esperan datos económicos relevantes para hoy, pero el mercado estará atento a los siguientes informes que podrían influir en el tipo de cambio: Actividad económica (martes 22 de octubre, 09:00 GMT -3) .

Ventas minoristas (miércoles 23 de octubre, 09:00 GMT -3) .

Inflación (jueves 24 de octubre, 09:00 GMT -3) . Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio ha comenzado una nueva tendencia al alza y ahora busca romper la resistencia en los 20.0134. Si logra superar este nivel y mantener su impulso, podría alcanzar los 20.1090. Sin embargo, si empieza a retroceder, podría buscar soporte en los 19.8986. En un escenario más negativo, si la presión a la baja se intensifica, el tipo de cambio podría dirigirse hacia la zona clave entre el 50.0% y 61.8% de Fibonacci, buscando niveles alrededor de los 20.2336. Actualmente, el activo se encuentra cerca de una región de sobrecompra, lo que sugiere la posibilidad de una breve corrección. Además, el indicador ADX aún no indica una tendencia fuerte, lo que podría afectar la continuidad del movimiento alcista.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "