El par USD-MXN sube por expectativas de baja en tasas y riesgos políticos

En la sesión de hoy, el peso mexicano continúa mostrando señales de debilidad frente al dólar estadounidense. En las primeras horas de operación, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.08 y un mínimo de 19.98, con una variación negativa intradía del -0.3%. El debilitamiento reciente del peso se vincula a una serie de factores económicos y políticos, tanto internos como externos, que han generado incertidumbre en el mercado. Balanza Comercial: Déficit Reducido en Septiembre México registró un déficit comercial de $579 millones en septiembre de 2024, una reducción considerable frente al déficit de $1,500 millones en el mismo mes del año anterior. Este resultado marca el menor déficit para el mes de septiembre desde 2019. Las importaciones cayeron un 1.8% anual hasta los $50,200 millones, afectadas principalmente por una caída del 33.8% en las importaciones de petróleo, en línea con la baja en precios de crudo y una menor demanda de combustible debido a la desaceleración de la actividad manufacturera en el país. Las importaciones de bienes de capital se redujeron un 4.5%, mientras que las importaciones no petroleras aumentaron un 1.4%. Las exportaciones, en cambio, se mantuvieron estables en $49,600 millones, aunque la caída del 44.9% en ventas de productos petroleros contrarrestó un aumento del 3.3% en exportaciones no petroleras. Factores Económicos y Políticos en México Datos económicos debilitados: En las últimas semanas, varios indicadores han mostrado una desaceleración de la economía mexicana. Las ventas minoristas acumulan su cuarta caída consecutiva, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de México (Banxico) mantenga su política monetaria menos restrictiva. Inflación y expectativas de tasa de interés: La inflación subyacente de México descendió a 3.87% en la primera quincena de octubre, desde el 3.95% anterior, alimentando la posibilidad de un recorte de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de referencia de Banxico en noviembre. Esto podría reducir los flujos de capital hacia México, presionando aún más al peso. Incertidumbre Política en México y Estados Unidos Elecciones en EE. UU. y riesgo de tarifas: La posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump gane las elecciones en EE. UU., con un modelo de predicción Kalshi que le asigna un 62.2% de probabilidad de victoria, ha elevado la preocupación sobre nuevas tarifas a productos mexicanos en caso de su triunfo. Reforma judicial en México: A nivel doméstico, la propuesta de reformar el sistema judicial, permitiendo la elección de jueces por voto popular y reduciendo la independencia del poder judicial, sigue generando incertidumbre entre los inversionistas debido a los posibles impactos en la estabilidad institucional. Otros Factores de Soporte y Riesgo Flujos de carry trade: A pesar de la presión sobre el peso, los flujos de carry trade continúan como factor de soporte debido a la debilidad del yen japonés, favoreciendo al peso mexicano como alternativa para inversionistas internacionales. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio muestra un retroceso tras alcanzar la resistencia en 20.08. El activo ha respetado los niveles de expansión de Fibonacci, destacando el 61.8% en 19.9544 como un posible soporte en el corto plazo. Si el USD-MXN logra mantenerse por encima de 19.9746, podría buscar nuevamente los 20.08 como primer objetivo, con una extensión hacia 20.15 si se intensifica la presión de compra. Por otro lado, una ruptura por debajo de 19.9746 podría llevar al par hacia el soporte en 19.93, y un rompimiento adicional abriría la puerta a un retroceso hasta 19.7572. Actualmente, el indicador ADX muestra que la tendencia alcista carece de fuerza significativa, mientras que el RSI indica que el activo se está acercando a la zona de sobreventa, lo que podría sugerir que el activo continúe su movimiento ascendente.

