El peso chileno avanza frente al dólar tras datos de inflación en EE.UU.

El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0,5%, llevando la cotización del USDCLP hacia la zona de los 961 pesos, en un movimiento que representa un respiro técnico luego de varias sesiones marcadas por la volatilidad. Este avance se produce en un contexto de ausencia de datos macroeconómicos locales, lo que deja al tipo de cambio particularmente sensible a los eventos internacionales. Inflación en EE.UU. impulsa ajustes en los mercados La atención de los inversionistas se centró en los recientes datos inflacionarios en Estados Unidos, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,7% interanual en junio, superando las expectativas del mercado. Este repunte inflacionario: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Refuerza las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo.

Se interpreta como un efecto indirecto de las políticas arancelarias promovidas por la administración Trump , que estarían presionando los precios internos.

Ha generado reacomodos en las carteras de inversión globales, en busca de refugio y protección frente a un entorno de mayores tasas. Perspectivas para el USDCLP: soporte técnico y riesgos externos Desde una perspectiva técnica, el par USDCLP muestra una ruptura alcista fuera del canal descendente observado durante buena parte de junio y principios de julio. Tras alcanzar un máximo en torno a los 983 pesos, el precio retrocedió, pero mantiene soporte sobre los 953, zona marcada como nivel clave en la gráfica. El promedio móvil de 200 horas (EMA en azul) se ubica cerca de los 941 pesos , y actúa como soporte dinámico de mediano plazo.

El indicador MACD continúa en terreno positivo, aunque muestra señales de agotamiento tras el reciente rally.

En ausencia de catalizadores locales, la cotización seguirá atenta a la evolución del dólar global, la trayectoria de la inflación en EE.UU. y los futuros del cobre, que han mostrado cierta estabilización en las últimas sesiones. El rango estimado para la jornada se mantiene entre 952 y 983 pesos por dólar, con sesgo lateral a la espera de nuevos catalizadores. Sin embargo, el entorno sigue siendo incierto debido a las persistentes tensiones comerciales y la política monetaria de la Reserva Federal.

