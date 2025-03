El peso chileno cae en medio de un dólar fortalecido y preocupaciones económicas locales

El peso chileno inició la jornada con una caída del 0,2%, ubicándose en torno a 941 pesos por dólar, en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel internacional y preocupaciones sobre la economía local. Factores como un leve aumento de las presiones inflacionarias y un estancamiento económico han generado incertidumbre en los mercados. A pesar de la apreciación global del dólar, los analistas advierten que la tendencia alcista podría extenderse, lo que confirmaría la mala racha del peso chileno por 11 semanas consecutivas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos: señales de enfriamiento económico En la principal economía mundial, la confianza del consumidor sorprendió negativamente al mercado, reflejando una creciente preocupación por la estabilidad económica de EE.UU.. Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 10,5% en enero, registrando su nivel más bajo en tres meses.

, indicador clave de inflación para la Fed, que se publicará este viernes a las 10:30 (hora Chile). También se esperan 220.000 nuevas solicitudes de beneficio por desempleo, lo que mantendrá el foco en el mercado laboral. Estos datos serán fundamentales para evaluar la evolución económica de EE.UU. y su posible impacto en la política monetaria de la Reserva Federal. China muestra señales de recuperación con el impulso del sector tecnológico En el mercado asiático, China registra una recuperación parcial, con un buen desempeño del sector tecnológico que impulsó a los mercados bursátiles: El Shanghai Composite subió un 1,02% .

. El Shenzhen Component avanzó un 0,93%, cerrando una racha negativa de jornadas previas. El mercado espera la publicación de los índices PMI de febrero este sábado, los cuales ofrecerán señales clave sobre el desempeño de la manufactura y los servicios en China. Cobre al alza, pero el peso chileno no reacciona El cobre registró un alza superior al 0,7%, contrastando con la caída del peso chileno, lo que refuerza la dependencia del tipo de cambio en Chile a factores externos más que al desempeño del metal rojo. El comportamiento del tipo de cambio seguirá condicionado por la evolución de los mercados internacionales y los datos económicos clave que se conocerán en los próximos días.

