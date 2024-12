El peso chileno inicia al alza pero baja ligeramente tras los datos económicos locales

El peso chileno comenzó la jornada con avances, cotizando en torno a 975 por dólar, impulsado por un contexto de baja liquidez debido al feriado en Estados Unidos. Sin embargo, tras la publicación de los datos económicos de Chile, la moneda local recortó sus beneficios, reflejando una ligera presión al alza en el tipo de cambio, que alcanzó un máximo de 977, tras haber tocado mínimos de 974 en el día de hoy. Datos económicos de Chile: señales de recuperación Los indicadores publicados en la mañana mostraron un desempeño mejor al esperado en varios sectores clave de la economía chilena, destacando el dinamismo en minería, manufactura y consumo. A continuación, un resumen: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Producción de cobre (variación anual, octubre) : Creció un 6.7% , acelerándose desde el 4.2% registrado en septiembre y superando con creces la expectativa del mercado ( 1.8% ).

: Se expandieron un , superando el anterior y en línea con el consenso ( ). Tasa de desempleo (octubre): Descendió a 8.6%, una mejora frente al 8.7% del mes previo y las previsiones de los analistas (8.7%). A pesar de los datos positivos, el peso chileno mostró una reacción moderada, ya que los mercados parecieron digerir los resultados con cautela. China y su impacto en el mercado del cobre En el ámbito internacional, los inversores mantienen la atención en la próxima Conferencia Central de Trabajo Económico (CEWC) de China, donde se esperan anuncios clave sobre la política económica para 2025. Se especula que Beijing podría adoptar estímulos fiscales más agresivos, incluyendo medidas para apoyar el sector inmobiliario y la infraestructura. Estas expectativas son favorables para el precio del cobre, que representa una de las principales exportaciones de Chile. Cualquier incremento sostenido en la demanda del metal podría respaldar al peso chileno en el corto plazo. Perspectivas para el USDCLP Para el resto de la jornada, se proyecta que el peso chileno oscile en un rango de 972-979. Si bien el peso chileno comenzó con un tono positivo, la consolidación de estos avances dependerá del equilibrio entre los factores locales, como la recuperación económica, y los desarrollos internacionales, especialmente las decisiones de política económica en China. Fuente: xStation5

