El peso chileno resiste presión externa, pero sigue bajo línea de tendencia bajista

El peso chileno abrió este viernes en 936 por dólar, marcando un leve avance intradía del 0,1%, en una jornada marcada por la ausencia de catalizadores económicos locales. La atención de los mercados se centró principalmente en factores externos, como la evolución de las tensiones comerciales globales y los precios de los commodities, en particular el cobre. Presión desde el dólar y caída del cobre El cobre, principal producto de exportación chileno , retrocedió un 0,6% en sus futuros , debido al fortalecimiento del dólar, lo que redujo la demanda de materias primas denominadas en esa divisa.

El dólar estadounidense ganó tracción tras señales positivas sobre las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. Donald Trump reafirmó la continuidad del diálogo, mientras que medios reportaron que China podría eliminar aranceles del 125% sobre ciertos bienes estadounidenses. Perspectivas técnicas y niveles clave El gráfico horario de USDCLP muestra una estructura técnica dominada por una tendencia bajista, delineada por la directriz descendente (línea punteada roja). El tipo de cambio perdió fuerza tras tocar máximos en torno a 1007,68, iniciando una corrección técnica que lo llevó a niveles actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resistencia inmediata: 941,64 (línea roja horizontal), reforzada por la media móvil simple de 200 períodos en 948,29.

Soporte clave: 933,48, con extensión hacia el rango de 914,55 – zona destacada como base de consolidación anterior (recuadro verde).

Rango estimado intradía: entre 922 y 958 pesos por dólar, condicionado por los flujos externos y la percepción de riesgo global. Factores a seguir Datos de EE.UU.: Hoy se publican las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, donde se espera un repunte tanto a 1 como a 5 años, lo que podría avivar la volatilidad en el tipo de cambio.

Sentimiento del consumidor: Un deterioro en la confianza del consumidor estadounidense también podría añadir presión bajista al dólar, favoreciendo a monedas emergentes como el peso chileno.

