El peso chileno se fortalece ante mejores datos internos y presión externa sobre el dólar

El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada a la baja, en un entorno favorable para la moneda chilena, tanto por factores domésticos positivos como por presiones internacionales que afectan al dólar estadounidense. Impulso local: mayor crecimiento económico La economía chilena mostró un desempeño mejor al anticipado, con un crecimiento anual de 2,3%, superando las expectativas del mercado. Este dato refuerza la visión de un mayor dinamismo interno, lo cual podría incidir en una postura monetaria más estable y una percepción de menor riesgo para los inversionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dato de crecimiento (2,3%) supera estimaciones del mercado.

Mejora la confianza en la recuperación económica de Chile.

Reduce expectativas de nuevas bajas agresivas en la tasa de interés. Además, el mercado local encuentra apoyo adicional en la cotización del cobre, que muestra una leve recuperación tras cifras mixtas desde China: Producción industrial china en alza y desempleo en baja , lo que impulsa la demanda de materias primas.

Sin embargo, persiste la debilidad en el consumo y la inversión urbana, lo que limita un alza más robusta en el precio del metal. Presión internacional: debilitamiento del dólar global En el frente externo, el dólar estadounidense se ve debilitado tras la decisión de Moody’s de recortar la calificación crediticia de la deuda de EE. UU., lo que provocó: Caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro .

Ajustes de portafolio hacia otras monedas y activos, lo que presiona a la baja al dólar en los mercados internacionales. Este panorama ha sido favorable para monedas emergentes como el peso chileno, que además cuenta con fundamentos locales sólidos en este momento. Proyección del tipo de cambio Dado este contexto, la apreciación del peso chileno podría continuar, y el tipo de cambio USDCLP se encamina hacia el rango de 933–930 pesos por dólar, siempre y cuando se mantenga: La tendencia bajista del dólar a nivel global.

El mejor ánimo económico local respaldado por datos reales. Este escenario podría fortalecerse aún más si los precios del cobre continúan repuntando y las cifras de actividad en China sostienen una trayectoria positiva.

