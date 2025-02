El peso mexicano continúa debilitándose frente al dólar

En la segunda mitad de la sesión de hoy, el peso mexicano mantiene su tendencia de depreciación frente al dólar, que registra un avance del 0.4%, reflejando un panorama de corto plazo favorable para la divisa estadounidense. La persistente debilidad del peso se explica por una combinación de factores internos y externos que han deteriorado las expectativas de los mercados. Entre los elementos más destacados se encuentra el ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento económico para México en 2025, que pasó a 1.00% según economistas del sector privado. Esta revisión responde a señales de desaceleración económica y a la expectativa de un peso menos competitivo en los próximos años. Asimismo, persiste la incertidumbre comercial con Estados Unidos, ya que, a pesar de la reciente pausa en la aplicación de nuevos aranceles, el riesgo de reactivación de estas medidas sigue siendo alto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Adicionalmente, los inversionistas están atentos a la decisión de política monetaria del Banco de México, prevista para mañana. Se espera un recorte de 50 puntos base en la tasa de interés, respaldado por la moderación de la inflación subyacente al 3.7% y la falta de presiones inflacionarias significativas. Sin embargo, esta posible relajación monetaria podría aumentar la presión sobre el tipo de cambio en el corto plazo, en un entorno de creciente aversión al riesgo global. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica actualmente en 20.5704, dentro de un canal alcista en desarrollo, con un soporte clave en 20.4892 y resistencia en 20.8152. La SMA de 50 períodos actúa como soporte dinámico, mientras que el RSI muestra una lectura neutral, indicando consolidación. Si el precio supera los 20.6115, podría buscar la resistencia inmediata en 20.8152, con un objetivo más amplio en 21.0829.

