El peso mexicano continúa sufriendo depreciación tras los comentarios de Trump

El peso mexicano registró una caída de -1.9% frente al dólar estadounidense, alcanzando un mínimo intradía de 20.43 y un máximo de 20.82. Este movimiento se produce luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel del 25% a las importaciones desde México, atribuyendo su decisión a la supuesta inacción del país en el combate a los carteles de droga y el flujo de inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Declaraciones y reacciones En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió sobre las repercusiones económicas de esta medida, afirmando:

"Un arancel de Estados Unidos será seguido por otro de México, y así sucesivamente hasta poner en riesgo las empresas comunes." Asimismo, señaló que los principales afectados serían los consumidores estadounidenses, especialmente aquellos que adquieren automóviles manufacturados en México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Contexto económico y política monetaria en México Por otro lado, la agenda económica de México permanece limitada esta semana, aunque se espera la publicación de las minutas de la última reunión del Banco de México (Banxico). En su encuentro del 14 de noviembre, Banxico decidió, de manera unánime, reducir la tasa de interés en 25 puntos base (pbs), llevándola a 10.25%, en línea con las expectativas del mercado. Esta decisión refleja el intento del banco central por equilibrar el control de la inflación con el impulso al crecimiento económico, en un contexto de creciente incertidumbre global. Perspectiva desde la Reserva Federal Mientras tanto, en Estados Unidos, las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron una división entre sus miembros respecto a futuros recortes de tasas. Aunque el banco central redujo las tasas en 25 pbs en noviembre, no ofreció señales claras sobre posibles movimientos futuros. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó la necesidad de evitar especulaciones políticas y subrayó que las tasas actuales, cercanas al 4%, buscan un equilibrio en un entorno económico incierto, con una inflación aproximándose a su objetivo del 2%. Sin embargo, analistas interpretan que la Fed podría mantener cierta flexibilidad antes de considerar una pausa en el ciclo de recortes. Fuente: xStation5. El USDMXN muestra un retroceso tras alcanzar la resistencia en 20.8073, cerca del nivel de Fibonacci del 61.8% en 20.7517, lo que indica presión vendedora en niveles altos. El soporte inmediato está en 20.6663, mientras que un nivel clave más bajo se sitúa en 20.5779. En el escenario alcista, una ruptura sostenida por encima de 20.7517 podría llevar al precio hacia 20.8073 y posteriormente al máximo en 20.9589. En el escenario bajista, una caída de 20.6663 abriría camino hacia 20.5779, con posibilidad de extenderse hacia el soporte crítico en 20.3484.

