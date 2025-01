El peso mexicano cotiza estable ante el dólar, a la espera de datos clave de inflación en EE. UU.

El peso mexicano se mantiene en terreno neutro frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.56 y un mínimo de 20.46. Los operadores del mercado están atentos a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, programada para las 10:30 (GMT -3), dato que podría definir la tendencia del cruce en el corto plazo. Factores clave que influyen en el mercado: Expectativas sobre el IPC de Estados Unidos: Una lectura superior a las expectativas podría fortalecer al dólar, aumentando la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una postura más restrictiva en su política de tasas de interés.

Por el contrario, un resultado por debajo de lo esperado podría presionar al dólar, dando margen a un fortalecimiento del peso mexicano. Impacto del Índice de Precios al Productor (IPP): El IPP estadounidense, publicado recientemente, se ubicó por debajo de las estimaciones, señalando menores presiones inflacionarias en la base productiva. Este dato debilitó al dólar en sesiones previas, ya que sugiere una menor urgencia para ajustes agresivos en las tasas por parte de la Fed. Política arancelaria en Estados Unidos: Se mantiene la incertidumbre respecto a posibles modificaciones graduales en las políticas arancelarias anunciadas por el expresidente Donald Trump. Según fuentes cercanas al equipo económico del presidente electo, se estudia un aumento progresivo de los aranceles para ganar margen en las negociaciones comerciales, evitando a su vez un impacto inflacionario abrupto. Perspectivas para el peso mexicano El mercado cambiario estará condicionado en el corto plazo por el desempeño del dólar, influenciado directamente por la publicación del IPC. Si bien el peso mexicano ha mostrado relativa estabilidad, su evolución dependerá de las expectativas sobre las políticas de la Reserva Federal y de la percepción de riesgo relacionada con las decisiones económicas del próximo gobierno estadounidense.







El USDMXN se encuentra actualmente en 20.4767, respetando el soporte en el nivel de 20.4875 correspondiente al retroceso del 61.8% de Fibonacci, tras un movimiento correctivo bajista desde los máximos recientes. Los indicadores muestran debilidad en el impulso alcista, con un RSI y el ADX indicando tendencia débil.

