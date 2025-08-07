El peso mexicano reacciona tras recorte Banxico de 25 puntos base con alta volatilidad frente al dólar estadounidense. La decisión del Banco de México de bajar la tasa de interés a 7.75 % activó movimientos abruptos en el tipo de cambio USD/MXN, que primero subió hasta 18.7334 y luego revirtió rápidamente, acercándose al soporte técnico de 18.6069. Esta dinámica refleja el delicado equilibrio entre el avance del proceso desinflacionario y los riesgos que aún afectan al entorno económico.

Contexto del recorte y reacción inicial

El Banco de México (Banxico) recortó este jueves su tasa de referencia en 25 puntos base, en línea con las expectativas del mercado, pero marcando un cambio de ritmo respecto a reducciones previas más agresivas. Cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno votaron a favor del recorte, mientras que el subgobernador Jonathan Heath se manifestó a favor de mantener la tasa en 8 %.

Banxico argumentó que la inflación general bajó de 4.51 % a 3.51 % entre junio y julio, alcanzando su menor nivel desde 2020. No obstante, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo elevada, subiendo ligeramente de 4.20 % a 4.23 %.

Este contexto inflacionario mixto, junto con una economía que mostró una aceleración moderada en el segundo trimestre, justificó un enfoque más prudente, manteniendo una postura restrictiva moderada a pesar del recorte.

Alta volatilidad del peso y fluctuación del USD/MXN

La reacción del mercado fue inmediata. Tras el anuncio de política monetaria, el peso mexicano reacciona con una fuerte volatilidad: el par USD/MXN saltó brevemente a 18.7334, para luego corregir con rapidez y retornar a niveles cercanos al soporte clave de 18.6069.

Este movimiento refleja no solo la sensibilidad del mercado ante cambios en la política monetaria, sino también la incertidumbre sobre la trayectoria futura del ciclo de recortes. Aunque Banxico abrió la puerta a nuevas reducciones de tasa, condicionó cualquier decisión a la evolución del proceso de desinflación.

Moderación en el ciclo de recortes y riesgos globales

La decisión de recortar en solo 25 puntos base, en lugar de 50 como en ocasiones anteriores, indica que el banco central mexicano busca mayor cautela. La inflación ha retrocedido, pero los riesgos no han desaparecido.

Entre los riesgos al alza mencionados por Banxico se incluyen:

Nuevas depreciaciones del peso mexicano.

Tensiones geopolíticas o comerciales.

Persistencia de presiones inflacionarias subyacentes.

Choques de oferta asociados al clima.

En el lado bajista, se consideran factores como:

Menor dinamismo económico.

Apreciación sostenida del tipo de cambio.

Menor transmisión de los aumentos de costos a los precios finales.

Este balance mixto implica que, aunque el ciclo de relajación continúa, lo hace de forma más cuidadosa y condicionada.

¿Qué esperar para el peso mexicano?

A pesar del recorte, la tasa real ex-ante sigue siendo positiva, lo que permite a Banxico mantener un sesgo restrictivo moderado. Esto significa que el peso aún ofrece cierto atractivo para los inversionistas de portafolio.

En los próximos días, el comportamiento del USD/MXN dependerá no solo de las señales del propio Banxico, sino también del entorno externo. Factores como una posible subida de tasas por parte de la Reserva Federal, los precios de las materias primas, y la política económica de la nueva administración en EE.UU. influirán directamente en el desempeño del peso.

Banxico reiteró que sus decisiones futuras serán “congruentes con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 %”. Esta meta continúa proyectada para el tercer trimestre de 2026.

Fuente: xStation5.

Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mostró una clara ruptura alcista intradía previa al anuncio de Banxico, alcanzando una resistencia en 18.7334, pero rápidamente revirtió la tendencia tras conocerse el recorte de tasas, lo que sugiere un falso rompimiento. La incapacidad del precio para sostenerse por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos refuerza la presión bajista, mientras que el soporte clave en 18.6069 actúa como nivel a vigilar. Una ruptura sostenida por debajo de este umbral podría abrir espacio hacia los 18.51, mientras que cualquier rebote requeriría superar la zona de congestión en torno a 18.66 para invalidar la actual estructura bajista de corto plazo.

________



📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: