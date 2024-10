El peso mexicano gana terreno

El peso mexicano sorprendió a los mercados al fortalecerse frente al dólar, pese a que se esperaba una depreciación tras la aprobación de la controvertida reforma judicial. Esta reforma, que plantea la elección de jueces por votación popular, había generado preocupación en semanas previas por el aumento del riesgo político en México. Sin embargo, estos temores fueron superados por factores económicos más favorables, como el sólido crecimiento de la producción industrial en julio de 2024, que aumentó un 2.1%, superando las proyecciones de 1.1%. Los sectores de la construcción y manufactura destacaron con crecimientos del 5.3% y 1.6%, respectivamente, lo que impulsó la confianza en la economía mexicana, a pesar de la continua pero moderada contracción en la minería. Por otro lado, el debilitamiento del dólar estadounidense también jugó un papel crucial en la apreciación del peso. Tras el debate presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump, y los datos del índice de precios al consumidor (IPC) que mostraron una inflación subyacente ligeramente superior a lo esperado, los inversionistas anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal. Este escenario generó una proyección de una reducción total de hasta 100 puntos básicos para fin de año, debilitando al dólar y favoreciendo al peso, que llegó a un mínimo de 19.75 pesos por dólar, con una apreciación del 1.5% en el día. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El tipo de cambio, tras salir de la resistencia alrededor de los 20.10, comenzó un descenso hasta tocar el soporte en 19.78, donde repuntó, aunque permaneció dentro del rango lateral. Posteriormente, inició un nuevo movimiento bajista y ahora está intentando romper el soporte de 19.78. Si el impulso bajista continúa y rompe este nivel, podría alcanzar el siguiente soporte en 19.49. Sin embargo, el indicador RSI muestra que el activo se acercó a la zona de sobreventa y ha comenzado un movimiento ascendente, lo que podría sugerir que el tipo de cambio vuelva a la zona de consolidación dentro del rango lateral.



