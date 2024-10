El peso mexicano inicia la jornada con caídas frente al dólar estadounidense

El peso mexicano inició la jornada de hoy con caídas frente al dólar estadounidense, impulsado por un fortalecimiento de la divisa norteamericana. Este movimiento se produce en un contexto en el que varios datos positivos sobre la economía de EE.UU. han elevado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) será más cautelosa en su próxima reunión de política monetaria. El dólar ha mostrado una variación intradía negativa de 1.0%, pero el peso mexicano ha sentido la presión debido a las expectativas de un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas por parte de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas del mercado y decisión de la Fed Actualmente, el mercado está descontando una probabilidad de 86.8% de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos base durante su próxima reunión el 7 de noviembre. Sin embargo, los datos positivos recientes de la economía estadounidense sugieren que la Fed podría optar por un enfoque más moderado, lo que está fortaleciendo el dólar. Por otro lado, el calendario económico para México esta semana carece de publicaciones macroeconómicas importantes, lo que podría generar una mayor volatilidad del peso. Los operadores estarán atentos a los datos y declaraciones provenientes de EE.UU., ya que influirán directamente en el comportamiento de los mercados emergentes, como el mexicano. Comentarios clave de la Reserva Federal Hoy, tres miembros de la Fed harán comentarios que podrían impactar aún más en el mercado cambiario: 12:30 GMT-3 : La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly , ofrecerá un discurso principal y participará en una conversación moderada y preguntas del público.

Fuente: xStation5.

El tipo de cambio ha iniciado una nueva tendencia alcista tanto en el corto como en el mediano plazo, estableciendo una nueva resistencia alrededor de los 19.5606. En este contexto, podríamos observar que el tipo de cambio busque un área de soporte entre el 23.6% de Fibonacci, situado en 19.4783, y el 38.2% en 19.4335, antes de continuar su trayectoria ascendente. Si logra romper la resistencia actual, podría dirigirse hacia un nuevo punto de resistencia en los 19.61. El indicador ADX sugiere que la tendencia es fuerte, lo que respalda el potencial de crecimiento del tipo de cambio. Sin embargo, el RSI indica que el activo se encuentra en la región de sobrecompra, lo que podría señalar una ligera corrección en el corto plazo.

