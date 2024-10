El peso mexicano ligeramente en recuperación frente al dólar estadounidense

El peso mexicano comenzó la semana cotizando entre 19.73 y 19.54 pesos por dólar, registrando una leve recuperación tras las pérdidas de la semana anterior. Este avance se produce en un contexto de incertidumbre, impulsada por la reciente decisión del Banco de México (Banxico) de reducir la tasa de interés en 25 puntos base, ubicándola en 10.50%. Además, la revisión a la baja de las previsiones económicas del país ha generado presión sobre la moneda, lo que subraya los desafíos que enfrenta la economía mexicana. Uno de los factores que continúa pesando sobre el peso es el riesgo político tras la aprobación de la reforma que propone la militarización de la Guardia Nacional. Esta medida ha despertado inquietudes entre los inversionistas, quienes ven con preocupación la estabilidad política y su impacto en la economía mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el reciente aumento del déficit comercial de México, que se ubicó en 4,868 millones de dólares en agosto, mucho más alto que los 1,278 millones del año anterior, superó las expectativas del mercado, subrayando las vulnerabilidades estructurales del país. Expectativas internacionales y volatilidad en el tipo de cambio En el plano internacional, los inversores están a la espera de varios datos clave provenientes de Estados Unidos, como el informe de vacantes laborales de JOLTS, el ADP Employment Change y las nóminas no agrícolas (NFP), datos que serán determinantes para las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de noviembre. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, también será observado de cerca, ya que podría influir en la dirección del tipo de cambio USD/MXN. USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio ha entrado en un rango lateral, estableciendo un soporte sólido en 19.54 y una resistencia alrededor de 19.75. Si logra tomar impulso y romper la resistencia actual de 19.7549, podríamos ver al activo dirigirse hacia los 19.9631. En cambio, si el impulso es a la baja, el tipo de cambio podría descender hasta los 19.3440. A pesar de esta consolidación, el cruce de medias (SMA 200 y SMA 50) indica que el tipo de cambio se encuentra en una tendencia alcista. Sin embargo, el indicador ADX sugiere que la fuerza de esta tendencia no es intensa, mientras que el RSI indica que aún hay espacio para que la tendencia se desarrolle. Esto sugiere que los movimientos futuros del tipo de cambio podrían ser volátiles, dependiendo de la fuerza del impulso en cualquiera de las direcciones.



