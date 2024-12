El peso mexicano pierde terreno frente al dólar aún reflejando un debilitamiento de las ventas minoristas

El peso mexicano retrocedió un 0.3% frente al dólar estadounidense en la segunda parte de la sesión de hoy, en un contexto de volatilidad moderada. El tipo de cambio registró un máximo de 20.28 y un mínimo de 20.09, reflejando la presión sobre la divisa local. La depreciación del peso ocurre en un día marcado por la publicación de datos económicos relevantes en México, que reflejan un debilitamiento de la actividad interna, y a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño de las ventas minoristas en México Las ventas minoristas en México registraron una caída mensual de 0.30% en octubre de 2024, de acuerdo con los últimos datos oficiales. Este retroceso resulta significativo si se compara con el promedio histórico mensual de 0.13% calculado desde 2001. En términos anuales, la situación también muestra señales de fragilidad: las ventas minoristas cayeron un 1.20% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Contexto histórico de las ventas minoristas: Máximo mensual histórico: 9.10% en junio de 2020 (reapertura económica).

en abril de 2021. Mínimo anual: -23% en abril de 2020. Factores externos y la Fed como catalizador El peso mexicano también enfrenta presión por las expectativas en torno a la decisión de tasas de interés de la Fed, programada para mañana. La ausencia de una sorpresa alcista en los datos recientes de Estados Unidos refuerza las proyecciones de un recorte en las tasas de interés. Sin embargo, este posible recorte no será necesariamente percibido como dovish, debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantienen cerca del 4.4%, lo que refleja que los mercados aún consideran un entorno de tasas relativamente altas en el futuro cercano. El USDMXN cotiza en 20.1950, corrigiendo desde 20.3087 y encontrando soporte en 20.1909 (50% Fibonacci). Si respeta este nivel y supera 20.2479, podría retomar 20.2884 y 20.3087. A la baja, perder 20.1909 llevaría a 20.1678 y 20.1382 (SMA 200). El RSI y el ADX sugieren pérdida de impulso. Fuente: xStation5.



