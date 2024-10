El peso mexicano repunta 1.3%

El peso mexicano ha experimentado una recuperación significativa, valorizándose un 1.3% frente al dólar, impulsado por los datos económicos provenientes de Estados Unidos. La desaceleración del Índice de Precios al Productor (IPP) y el aumento en las solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU. han generado expectativas de una postura más moderada de la Reserva Federal, debilitando al dólar y beneficiando a la moneda mexicana. Sin embargo, la volatilidad se mantiene debido a la incertidumbre local tras la aprobación de la reforma judicial en el Senado, que podría tener implicaciones a largo plazo en la estabilidad económica del país.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

El gráfico muestra que, tras romper el soporte en los 19.78, el tipo de cambio tomó impulso a la baja, lo que sugiere que podría continuar buscando un nuevo suelo en los 19.49. El indicador RSI señala que aún hay margen para que el activo siga descendiendo, mientras que el ADX confirma una tendencia bajista con considerable fuerza, lo que refuerza la posibilidad de una mayor caída en el corto plazo.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "