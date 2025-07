El peso mexicano retrocede frente al dólar

El peso mexicano extiende sus pérdidas este martes frente al dólar, en un contexto de fortalecimiento del billete verde y mayor aversión al riesgo. El tipo de cambio USDMXN se negocia en torno a 18.77, acumulando una depreciación intradía de 0.3%. Durante la jornada, la cotización alcanzó un máximo de 18.80 y un mínimo de 18.72, tras haber rebotado desde 18.66, su nivel más bajo desde agosto de 2024. El debilitamiento del peso ocurre en paralelo al avance del dólar, respaldado por expectativas de menores déficits fiscales en EE. UU. tras posibles ajustes desde la Cámara de Representantes. Sin embargo, el panorama se complica con la reciente aprobación en el Senado del nuevo plan fiscal propuesto por Donald Trump, que plantea un aumento del déficit en 3.3 billones de dólares a diez años, lo que podría reconfigurar las condiciones para el comercio y la inversión entre ambos países. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este cambio fiscal genera incertidumbre sobre el impacto en el proceso de nearshoring hacia México, ya que una menor carga tributaria en EE. UU. podría hacer más atractiva la relocalización directa de empresas en ese país. No obstante, México aún conserva ventajas estructurales como su posición geográfica, costos logísticos competitivos y acceso a materias primas, lo que mitiga parcialmente el riesgo de fuga de inversión. Por otro lado, se advierten efectos mixtos sobre las remesas y el gasto público, elementos clave para la economía mexicana. Desde un enfoque técnico, el par USDMXN mantiene una estructura bajista dentro de un canal descendente, aunque en la sesión actual se observa una ruptura tentativa al alza. El soporte clave se ubica en 18.66, mientras que las resistencias inmediatas se encuentran en 18.91 y 19.30. El RSI en 56 sugiere un sesgo levemente alcista, aunque aún dentro de terreno neutral. Fuente: xStation5. _________

