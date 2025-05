El peso mexicano retrocede tras datos mixtos: resiliencia local frente a señales de enfriamiento en EE. UU.

El tipo de cambio en México registra una jornada de presión al alza, con el dólar apreciándose un 0.3 % frente al peso mexicano, impulsado por datos económicos contrastantes entre México y Estados Unidos. En la sesión de hoy, el par USDCLP ha oscilado entre un mínimo de 19.51 y un máximo de 19.65, cotizando actualmente en torno a los 19.62 pesos por dólar. La reacción del mercado refleja una combinación de factores internos y externos, en un contexto en el que los inversores recalibran sus expectativas ante la debilidad del crecimiento estadounidense y una moderada recuperación en la economía mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil México evita la recesión técnica, pero el crecimiento sigue frágil Los datos preliminares del PIB de México para el primer trimestre de 2025 mostraron una expansión de 0.6 % interanual, levemente superior al 0.5 % registrado en el último trimestre de 2024. En términos trimestrales, la economía creció 0.2 %, rebotando desde una contracción de 0.6 % en el cuarto trimestre del año pasado y superando las expectativas de estancamiento. Por sectores: La actividad primaria (agropecuaria) lideró el trimestre con un crecimiento del 8.1 % .

La producción industrial cayó 0.3 % .

El sector servicios permaneció sin cambios. Este repunte, aunque positivo, no modifica sustancialmente el panorama económico de fondo. La economía mexicana continúa expuesta a condiciones financieras restrictivas, incertidumbre política interna y a los efectos indirectos de la guerra comercial impulsada por EE. UU., que debilita los flujos de inversión y comercio. Sorpresa negativa en EE. UU.: contracción del PIB y señales de fatiga en el consumo En contraste, los datos publicados en EE. UU. revelaron que el PIB estadounidense se contrajo un 0.3 % anualizado en el primer trimestre, frente a la expectativa de un leve crecimiento. Se trata de la primera caída desde 2022, motivada por: Un fuerte aumento de las importaciones .

Una desaceleración abrupta del gasto de los hogares .

Un entorno de precios persistentemente altos, con el índice PCE acelerándose más de lo esperado .

Una marcada desaceleración en el empleo privado, con los datos de ADP mostrando un crecimiento reducido a la mitad. Estas cifras refuerzan la percepción de que la economía estadounidense podría entrar en una fase de debilitamiento más pronunciada, lo que complica las perspectivas de política monetaria y añade presión sobre los activos emergentes. Reacción del mercado: más dólar y menos apetito por riesgo En este contexto, el peso mexicano cede terreno frente al dólar, en línea con una búsqueda de refugio por parte de los inversionistas y una revaluación del diferencial de crecimiento entre México y EE. UU.. Si bien México logra evitar una recesión técnica, el impulso es limitado, y los flujos de capital tienden a favorecer activos defensivos. El comportamiento del tipo de cambio refleja esta dinámica: repuntes moderados del dólar acompañados de una visión cautelosa hacia monedas emergentes en medio de un entorno de elevada incertidumbre global. Fuente: xStation5. El USD/MXN rebotó con fuerza desde el soporte en 19.48, impulsado por compras agresivas. Actualmente cotiza cerca de 19.62, muy próximo a la resistencia clave de 19.65. El RSI sube y el precio rompe la media de 200, sugiriendo posible continuación alcista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "