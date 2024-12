El peso mexicano se aprecia tras datos de inflación en EE. UU., acercándose a 20.15 por dólar

El peso mexicano registra una valorización moderada tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, acercándose nuevamente al nivel de 20.14 por dólar, el extremo inferior del rango observado en la jornada. Durante las primeras horas, la moneda osciló entre 20.25 y 20.14, pero ganó terreno después de que los indicadores económicos estadounidenses fueran revelados. Contexto de los datos económicos: Inflación en EE. UU. (noviembre): IPC General interanual: Actual: 2,7 % , en línea con las expectativas, superando el 2,6 % previo. IPC Subyacente interanual: Actual: 3,3 % , sin variación frente a las previsiones ni al dato anterior.

Estos resultados confirman la expectativa de que la Reserva Federal realizará un recorte de 25 puntos básicos en su última reunión del año. Sin embargo, las políticas económicas inflacionarias anticipadas en el gobierno de Donald Trump limitan la probabilidad de ajustes más agresivos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dinámica del peso mexicano: En un contexto sin datos económicos relevantes en México hoy, la reacción del peso estuvo impulsada por el entorno externo. La moderación de la inflación estadounidense y el respaldo de un ciclo de recortes predecible por parte de la Fed reforzaron el apetito por monedas emergentes como el peso mexicano, permitiendo su valorización frente al dólar. Factores adicionales de influencia: Los datos previos en México, como el deterioro de la confianza del consumidor en noviembre y la baja inflación registrada ese mismo mes, incrementan las expectativas de un recorte de tasas por parte del Banco de México en su próxima reunión. El USDMXN cotiza en 20.1584, probando soporte clave en 20.1576 tras un movimiento bajista. Si rebota, podría alcanzar 20.2569 y luego 20.2816, con entrada en 20.1650 y stop en 20.1400. Si pierde el soporte, el precio buscaría 20.1075, con entrada corta en 20.1500 y stop en 20.1800. Fuente: xStation5.

