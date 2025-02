El peso mexicano se aprecia tras plan de represalia arancelaria contra EE. UU., pero sigue por encima de 21 por dólar

El peso mexicano muestra una apreciación intradía del 0.7%, recuperando parte del terreno perdido después de registrar su mayor depreciación desde 2022. Sin embargo, la moneda aún cotiza por encima de los 21 pesos por dólar, reflejando la incertidumbre generada por las recientes tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Sheinbaum responde con aranceles a las medidas de EE. UU. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de un plan arancelario de represalia en respuesta a la decisión de EE. UU. de imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. Pese a esta medida, Sheinbaum enfatizó que el diálogo sigue siendo la mejor solución para resolver los conflictos comerciales y advirtió que estos aranceles impactarán negativamente a ambas economías. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, la mandataria rechazó las acusaciones de EE. UU. sobre supuestos vínculos de México con los cárteles de la droga y criticó la falta de acciones concretas por parte del gobierno estadounidense para frenar el consumo de estupefacientes dentro de su propio territorio. Impacto en los mercados y riesgos para el peso mexicano El tipo de cambio ha registrado movimientos bruscos en la sesión, con un máximo de 21.29 y un mínimo de 20.82 pesos por dólar. A pesar de la apreciación intradía, el peso se mantiene en su nivel más bajo en tres años, reflejando la preocupación de los inversionistas por el endurecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Entre los principales factores que han afectado a la moneda destacan: Tensiones comerciales : EE. UU. impuso aranceles del 25% a México , 25% a Canadá y 10% a China , lo que ha desatado respuestas de represalia y aumentado el temor a una guerra comercial.

Fuente: xStation5.

