El peso mexicano se deprecia ante datos económicos mixtos en México y los datos de EE. UU.

El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación del 0.5%, alcanzando un máximo intradía de 20.69 y un mínimo de 20.51 frente al dólar estadounidense. Este retroceso ocurre en un contexto de divulgación de indicadores económicos clave tanto en México como en Estados Unidos, que ofrecieron señales mixtas sobre las perspectivas económicas. Datos laborales y confianza empresarial en México En México, el mercado laboral mostró un leve deterioro, con la tasa de desempleo aumentando a 2.60% en noviembre de 2024 desde el 2.50% de octubre. Aunque este nivel sigue siendo históricamente bajo frente al promedio de 3.70% desde 1994, el incremento refleja una posible desaceleración en la recuperación económica. Esto podría generar dudas sobre las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico), especialmente en un contexto donde persisten presiones inflacionarias moderadas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, los datos de confianza empresarial sugieren una moderación en las expectativas de los empresarios, lo que podría influir en la inversión y el crecimiento económico a corto plazo. Perspectiva manufacturera en Estados Unidos Por otro lado, en Estados Unidos, el informe del índice ISM manufacturero confirmó una mejora en las condiciones del sector. Los subíndices de nuevos pedidos y precios registraron incrementos notables, mientras que el empleo en el sector disminuyó más de lo anticipado. Este panorama, junto con el sólido PMI manufacturero de S&P Global divulgado ayer, sugiere que la actividad manufacturera podría estar estabilizándose tras meses de contracción. El dólar estadounidense, aunque mostró debilidad en sesiones recientes, encontró algo de respaldo en estos datos positivos, moderando la depreciación del peso mexicano. Fuente: xStation5.



Las medias móviles de 50 y 200 periodos están planas, sugiriendo consolidación, mientras el RSI refleja momentum alcista moderado. Un quiebre por encima de 20.7195 podría llevar al precio hacia 20.8512 y 21.0068. Por otro lado, si pierde 20.6073, podría caer hacia 20.5166 y 20.4260. Niveles clave a observar: 20.7195 al alza y 20.6073 a la baja.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "