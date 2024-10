El peso mexicano se fortalece 1 día después de la investidura de Claudia Sheinbaum

El peso mexicano mostró un notable fortalecimiento el primer día tras la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, llegando a los 19.43 pesos por dólar. Este comportamiento positivo fue impulsado en parte por el discurso de la nueva presidenta, que logró calmar, al menos temporalmente, las preocupaciones del mercado. No obstante, sigue presente un sentimiento de cautela debido a la creciente tensión por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, lo que ha mantenido la volatilidad en los mercados globales. Otro factor relevante que está incidiendo en el comportamiento del tipo de cambio es la moderación en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). Tras haber reducido sorpresivamente la tasa de interés en 50 puntos base (pb) el mes pasado, los analistas no prevén otro recorte agresivo en noviembre, a pesar de la reciente mejora en los datos económicos estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La publicación del informe de la nómina privada (ADP) mostró un crecimiento significativo en septiembre, alcanzando 143,000 empleos, superando las expectativas de consenso de 125,000. Este resultado, que es el mayor crecimiento en los últimos tres meses, ha generado un repunte del dólar en los mercados internacionales, afectando nuevamente al peso, que en las últimas horas volvió a cotizar en 19.53 pesos por dólar. El peso mexicano ha mostrado resiliencia tras la toma de posesión de Sheinbaum, pero el entorno global sigue ejerciendo presión sobre su estabilidad, con los mercados atentos a posibles desenlaces tanto en las tensiones geopolíticas como en las decisiones de política monetaria de la Fed. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio, en su movimiento a la baja, logró alcanzar la zona clave entre el 50.0% y 61.8% de Fibonacci, donde encontró soporte y comenzó su corrección al alza. Sin embargo, el cruce de medias (SMA 200 y SMA 50) indica que hay una tendencia bajista en el corto plazo. A medida que el tipo de cambio se recupera, podría buscar nuevamente la resistencia en 19.8234. En caso de revertirse y continuar experimentando un movimiento a la baja, podría encontrar soporte en 19.3630. El indicador RSI sugiere que aún hay espacio para el crecimiento de la tendencia, lo que podría permitir al activo retomar el impulso alcista. Por otro lado, el ADX clasifica esta tendencia como fuerte, lo que indica que hay suficiente fuerza para continuar con el movimiento al alza, a pesar de la corrección temporal.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "