Leer más

Almacenamiento de gas natural por encima de las expectativas

11:39 18 de septiembre de 2025

El informe de almacenamiento de gas natural de la EIA de hoy mostró una inyección neta de 90 mil millones de pies cúbicos (Bcf) para la semana que finaliza. Esto se compara con las expectativas de alrededor de 80 Bcf. Esta lectura también está muy por encima de la acumulación de 71 Bcf de la semana anterior, lo que destaca un crecimiento del inventario mayor al previsto. Esta mayor inyección refleja las condiciones climáticas suaves que limitaron la demanda de refrigeración y calefacción, junto con la producción nacional estable y las firmes importaciones canadienses, que mantuvieron un suministro abundante en relación con el consumo.

  • Almacenamiento de gas natural de la EIA: 90 mil millones (Previsto: 80 mil millones, Anterior: 71 mil millones)
 

Fuente: EIA de EE. UU.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Es probable que la reacción del mercado sea bajista para los precios del gas natural, ya que las inyecciones, que superan constantemente las previsiones, apuntan a niveles de almacenamiento confortables de cara al invierno. Los operadores se centrarán en los pronósticos de temperatura a corto plazo, ya que solo un calor sostenido o unas olas de frío tempranas podrían contrarrestar la actual tendencia bajista en el almacenamiento.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

19.09.2025
17:03

El S&P 500 roza los 6.650 puntos

Wall Street abre la sesión de hoy con ligero optimismo. El S&P 500 sube un 0,15% mientras que el Dow Jones avanza únicamente un 0,05%....

 16:42

3 mercados a los que prestar atención la próxima semana

El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés...

 15:52

Nueva jornada de caídas en la libra📉

La libra esterlina registra su tercera sesión consecutiva de caídas frente al dólar, lastrada una vez más por la ola de ventas...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo