Almacenamiento de gas natural por encima de las expectativas

El informe de almacenamiento de gas natural de la EIA de hoy mostró una inyección neta de 90 mil millones de pies cúbicos (Bcf) para la semana que finaliza. Esto se compara con las expectativas de alrededor de 80 Bcf. Esta lectura también está muy por encima de la acumulación de 71 Bcf de la semana anterior, lo que destaca un crecimiento del inventario mayor al previsto. Esta mayor inyección refleja las condiciones climáticas suaves que limitaron la demanda de refrigeración y calefacción, junto con la producción nacional estable y las firmes importaciones canadienses, que mantuvieron un suministro abundante en relación con el consumo.
- Almacenamiento de gas natural de la EIA: 90 mil millones (Previsto: 80 mil millones, Anterior: 71 mil millones)
Fuente: EIA de EE. UU.
Es probable que la reacción del mercado sea bajista para los precios del gas natural, ya que las inyecciones, que superan constantemente las previsiones, apuntan a niveles de almacenamiento confortables de cara al invierno. Los operadores se centrarán en los pronósticos de temperatura a corto plazo, ya que solo un calor sostenido o unas olas de frío tempranas podrían contrarrestar la actual tendencia bajista en el almacenamiento.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "