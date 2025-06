El peso mexicano se mantiene firme pese a repunte del dólar

El tipo de cambio USD/MXN registra movimientos moderados este martes, con una cotización que se mueve entre un mínimo de 19.20 y un máximo de 19.27, marcando una subida intradía del 0.3%. A pesar de este ligero rebote del dólar, la divisa estadounidense sigue operando cerca de mínimos de ocho meses frente al peso mexicano, reflejando un contexto de incertidumbre económica en EE.UU. y una renovada cautela en torno a las negociaciones comerciales internacionales. Datos mixtos en EE.UU. alimentan la especulación sobre la política monetaria El mercado evalúa un conjunto dispar de datos macroeconómicos que podrían influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil JOLTs : Las vacantes de empleo sorprendieron al alza, alcanzando los 7.39 millones en abril , desde una lectura revisada de 7.2 millones en marzo, y superando con creces la expectativa del mercado de 7.1 millones. Este dato refuerza la visión de un mercado laboral todavía robusto.

Órdenes de fábrica : En contraste, los pedidos manufactureros registraron una caída del 3.7% , muy por encima del descenso esperado, reflejando debilidad en el sector industrial.

Expectativas de política monetaria: Varios miembros de la Fed han expresado su apoyo a mantener las tasas estables, a pesar de la presión política desde la Casa Blanca para adoptar recortes. Sin catalizadores locales, el peso sigue reaccionando al entorno global En el ámbito doméstico, México no publica datos económicos relevantes este martes, por lo que el comportamiento del peso se mantiene principalmente ligado al apetito por riesgo global y las perspectivas de política monetaria en Estados Unidos. La fortaleza relativa de la moneda mexicana sigue siendo respaldada por flujos hacia mercados emergentes, tasas reales atractivas y la expectativa de una Fed cautelosa. Fuente: xStation5. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN continúa operando dentro de un canal bajista bien definido, con máximos descendentes confirmados por la línea de tendencia negra punteada. El precio ha respetado recientemente el soporte en la zona de 19.19, mientras que la resistencia clave se ubica en torno a 19.42, justo por debajo de la media móvil de 200 periodos (19.47), lo que refuerza su relevancia. El RSI se mantiene en niveles neutros, sin señales claras de sobrecompra o sobreventa, mientras que el ADX sugiere una tendencia débil pero estable. A corto plazo, un quiebre sostenido por debajo de 19.19 podría habilitar una caída hacia los 18.81, proyectando una extensión bajista según los retrocesos de Fibonacci, mientras que una ruptura por encima de 19.42 abriría camino a una posible reversión hacia 19.78, nivel de confluencia técnica.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "