El peso mexicano vuelve a una directriz histórica que el mercado respeta desde 2008

El mercado del peso mexicano vuelve a situarse en una zona técnica extremadamente relevante, especialmente para quienes siguen de cerca el comportamiento del USD/MXN en marcos de tiempo amplios. En las últimas sesiones el tipo de cambio se ha acercado nuevamente a una directriz alcista que ha servido como soporte estructural para el dólar durante más de quince años, una referencia técnica que ha sido respetada en múltiples ocasiones desde la crisis financiera global de 2008.

Si se observa el gráfico semanal, el elemento que destaca inmediatamente es esa línea de tendencia de largo plazo que ha actuado repetidamente como punto de inflexión para el mercado. No se trata solo de una referencia técnica más, sino de una zona que el precio ha testeado varias veces a lo largo del tiempo antes de registrar rebotes significativos del dólar frente al peso mexicano. Cada uno de esos episodios ha terminado generando movimientos alcistas importantes en el par, lo que convierte este nivel en un punto especialmente vigilado por los operadores de mediano y largo plazo.

Desde una perspectiva de análisis técnico, mientras esa directriz no sea perforada con claridad y confirmación, el sesgo estructural del mercado sigue favoreciendo la posibilidad de que el dólar encuentre soporte en esta zona. En otras palabras, el mercado se encuentra nuevamente frente a un punto de decisión: o bien la tendencia histórica vuelve a sostener el precio, o bien se produce finalmente una ruptura que cambiaría el equilibrio que ha dominado el par durante más de una década.

Inflación al alza y un posible giro de Banxico

El contexto macroeconómico añade una capa adicional de complejidad a este escenario técnico. Los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes a febrero de 2026 mostraron una aceleración de la inflación hasta el 4,02% interanual, un nivel que supera el objetivo oficial del Banco de México, situado en 3% ± 1 punto porcentual. Además, esta cifra representa el registro más elevado desde mediados de 2025, lo que introduce nuevas dudas sobre la trayectoria inflacionaria del país.

En condiciones normales, una inflación al alza suele actuar como argumento para mantener una política monetaria restrictiva. Sin embargo, el debate dentro del mercado financiero mexicano apunta en una dirección algo distinta. Diversos análisis de mercado y reportes de instituciones financieras internacionales, entre ellas Barclays, sugieren que Banxico podría considerar un recorte de tasas en su próxima reunión de marzo, a pesar de la reciente presión inflacionaria.

La razón detrás de esta aparente contradicción se encuentra en el comportamiento de la economía real. Algunos miembros de la Junta de Gobierno, como Galia Borja, han señalado que existe cierto margen para ajustar la postura monetaria si la actividad económica continúa mostrando señales de desaceleración. En este contexto, el banco central podría priorizar el apoyo al crecimiento económico incluso si la inflación aún no ha convergido plenamente hacia su objetivo.

El diferencial de tasas vuelve al centro del análisis

Para el mercado cambiario, el factor clave sigue siendo el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Durante los últimos años, este diferencial ha sido uno de los principales soportes del peso mexicano, ya que ha favorecido estrategias de carry trade y ha mantenido un flujo constante de capital hacia activos denominados en pesos.

Sin embargo, si Banxico decide iniciar un ciclo de recortes mientras la Reserva Federal se mantiene cautelosa con respecto a sus propios movimientos de política monetaria, ese diferencial podría empezar a reducirse. Un escenario de ese tipo debilitaría uno de los pilares que ha sostenido la fortaleza del peso mexicano en los últimos años y podría favorecer un ajuste alcista en el USD/MXN.

Un punto técnico y macro que puede definir el próximo movimiento

La coincidencia entre esta directriz histórica del gráfico y el debate actual sobre la política monetaria convierte la situación del USD/MXN en un punto particularmente interesante para el mercado. Si el tipo de cambio vuelve a respetar esta zona de soporte, el contexto técnico y macroeconómico podría alinearse para favorecer un rebote del dólar frente al peso mexicano.Por el contrario, una ruptura clara de esta línea de tendencia alteraría de forma significativa la lectura técnica del par y sugeriría que la fortaleza estructural del peso sigue imponiéndose pese al cambio en las expectativas de política monetaria.

En definitiva, el peso mexicano se encuentra en una zona crítica, donde la historia técnica del gráfico y las decisiones de política monetaria podrían empezar a converger. Si Banxico confirma un recorte de tasas en marzo y el soporte histórico vuelve a sostener al precio, el mercado podría estar ante el inicio de un nuevo tramo alcista para el USD/MXN. Si ese soporte finalmente cede, el escenario cambiaría por completo y abriría la puerta a una nueva fase de fortaleza para la moneda mexicana.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, nueve años de experiencia en los mercados financieros, especializado en Instrumentos Derivados.