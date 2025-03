El petróleo amplía sus ganancias a casi un 3% tras las amenazas de sanciones de Trump a Rusia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con nuevas sanciones contra Rusia, citando el "hecho" de que Moscú está "golpeando" a Ucrania en el campo de batalla. La declaración fue publicada en Truth Social. Trump pidió que las sanciones bancarias y los aranceles se mantengan hasta que se logre un "alto el fuego" y un acuerdo de paz final. En enero, EE.UU. apuntó a la producción de petróleo de Rusia con sanciones, pero la preocupación del mercado sobre esta política disminuyó cuando Trump insinuó la posibilidad de negociar un acuerdo con Putin y aliviar las restricciones una vez que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, por el momento, el conflicto continúa, con ambos bandos involucrados en intensos combates. Rusia podría ganar una posición más favorable en el campo de batalla, ya que EE.UU. ha suspendido el suministro de armas a Kyiv, además de compartir información de inteligencia a través de Maxar y Starlink de Musk. Los precios del petróleo han reaccionado con un alza a medida que persiste la guerra entre Rusia y Ucrania, y Trump parece estar adoptando una postura más agresiva hacia Moscú. Fuente: xStation 5

