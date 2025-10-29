🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (29.10.2025)

- 📊 Conéctate al seminario de ANÁLISIS INTRADAY a las 10:30 AM (GMT-3)
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
El optimismo en el S&P 500 se modera
El Dax 40 retrocede ante las dudas por los acuerdos comerciales
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "