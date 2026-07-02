El petróleo amplía sus pérdidas mientras la disminución de las tensiones en Oriente Medio acerca los precios a los 70 dólares

Los futuros del Brent continuaron cayendo este jueves, acercándose a los 70 dólares por barril y borrando prácticamente todas las ganancias provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los inversionistas descuentan cada vez más un menor riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro, mientras la atención vuelve a centrarse en los fundamentos del mercado, incluidas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la próxima reunión de OPEP+ y las perspectivas para la demanda mundial de petróleo. Otro factor que está contribuyendo a calmar al mercado es la normalización gradual del tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte energético más importantes del mundo.

El mercado descuenta una desescalada

El Brent cayó hasta alrededor de 70,7 dólares por barril, su nivel más bajo desde antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Por su parte, el WTI, referencia estadounidense, también retrocedió y volvió a situarse por debajo de los 67 dólares por barril.

Durante el conflicto, ambos referentes subieron con fuerza debido al aumento de la prima de riesgo geopolítico. Sin embargo, la mayor parte de esas ganancias ya se ha evaporado tras el alto el fuego de 60 días y el inicio de negociaciones indirectas destinadas a alcanzar un acuerdo duradero.

El Estrecho de Ormuz ayuda a reducir las preocupaciones sobre la oferta

Uno de los principales factores detrás de la reciente caída de los precios del petróleo ha sido la mejora de las condiciones en el Estrecho de Ormuz. El tráfico de petroleros por esta vía estratégica continúa recuperándose, reduciendo los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de energía.

Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y productos derivados transitaban por el Estrecho de Ormuz, lo que convierte cualquier cambio en las tensiones de la región en un factor determinante para la evolución de los precios.

Los inventarios de EE.UU. no logran respaldar los precios

Una presión bajista adicional surgió tras el último informe del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Los inventarios de petróleo crudo disminuyeron en aproximadamente 2 millones de barriles, aunque la caída fue menor de la que esperaba el mercado.

Los datos reforzaron la percepción de que el mercado mundial del petróleo continúa relativamente bien abastecido, limitando las posibilidades de un nuevo impulso alcista en los precios del crudo.

OPEP+ podría volver a aumentar la producción

El próximo gran acontecimiento para el mercado del petróleo será la reunión de OPEP+, prevista para este fin de semana.

Según diversos medios, se espera que el grupo de productores aumente sus cuotas de producción en aproximadamente 188.000 barriles diarios a partir de agosto. De confirmarse, sería el quinto incremento mensual consecutivo de la producción, reflejando la estrategia de OPEP+ de restaurar gradualmente la oferta a medida que los precios se moderan.

Mientras tanto, OPEP redujo recientemente, por segundo mes consecutivo, su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, rebajando su estimación desde 1,17 millones hasta 970.000 barriles diarios. A pesar de esta revisión, la organización sigue esperando que la economía mundial mantenga su resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica.

La atención vuelve a la macroeconomía mientras el gráfico del petróleo adopta un tono cada vez más bajista (OIL, D1)

Con la disminución de las tensiones geopolíticas, los inversionistas vuelven a centrar su atención en la política de los bancos centrales y en las perspectivas de inflación. Unos precios del petróleo más bajos reducen el riesgo de nuevas presiones inflacionarias, lo que podría permitir a los bancos centrales mantener una política monetaria menos restrictiva.

Las próximas semanas serán clave para determinar si las negociaciones entre Washington y Teherán logran alcanzar un acuerdo duradero. Si la desescalada continúa y OPEP+ confirma un nuevo aumento de la producción, tal como espera el mercado, el petróleo podría seguir bajo presión durante la segunda mitad del verano.

Desde una perspectiva técnica, el panorama también se ha vuelto cada vez más desafiante para los compradores de petróleo. El contrato OIL cae alrededor de un 0,6% en la jornada, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha descendido hasta 27, señalando condiciones de sobreventa tras la fuerte caída desde la zona de 115-120 dólares por barril.

Fuente: xStation5