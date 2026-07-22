El petróleo Brent pone a prueba los 95 dólares por barril

Los precios del petróleo continúan con su fuerte rally, con las cotizaciones del Brent superando el nivel de los 95 dólares por barril por primera vez en seis semanas, justo antes del rollover de los contratos de futuros. Este sólido movimiento de precios responde principalmente al aumento de las preocupaciones sobre la seguridad del suministro mundial de crudo, surgidas tras la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El mercado incorpora cada vez más el riesgo de que una mayor intensificación del conflicto pueda restringir la oferta de petróleo y afectar su transporte hacia los consumidores a nivel mundial.

Cambios mensuales en los precios del petróleo

Tras dos meses de fuertes caídas, el petróleo vuelve a registrar un sólido avance, que ya supera el 30%. Si se observa el comportamiento de los últimos 25 años, aumentos superiores al 30% solo se han producido en contadas ocasiones. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La razón detrás de este repunte es el aplazamiento de las posibles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Irán confirmó claramente que actualmente no existen negociaciones de paz en curso, a pesar de que ayer estaba previsto un encuentro con mediadores de Pakistán. Además, el propio Donald Trump advirtió sobre una intensificación de los bombardeos si los rebeldes hutíes deciden atacar embarcaciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, que actualmente no solo constituye una ruta comercial clave entre Europa y Asia, sino también la principal vía de exportación del petróleo saudí hacia Asia. Cualquier interrupción del tráfico marítimo en esta zona implica mayores costos de transporte y una mayor incertidumbre para las compañías energéticas.

El solo riesgo de una restricción del tránsito marítimo en este punto estratégico es suficiente para que los inversionistas incorporen una prima adicional de riesgo al precio de la materia prima. Como consecuencia, algunas navieras optan por modificar sus rutas, lo que prolonga los tiempos de entrega y eleva los costos de toda la cadena logística. Por otro lado, transportar el petróleo saudí evitando completamente el estrecho perdería gran parte de su sentido económico.

En el contexto actual, los factores geopolíticos tienen un impacto considerablemente mayor sobre los precios que los datos de corto plazo relacionados con la oferta y la demanda. Aunque la información procedente de Estados Unidos muestra una estabilización de los inventarios y la producción ha aumentado de forma significativa en algunos países productores, el mercado continúa centrando su atención principalmente en el riesgo potencial de restricciones de suministro desde Oriente Medio. Los inversionistas temen que incluso interrupciones menores en una de las regiones productoras de petróleo más importantes del mundo puedan provocar nuevas alzas en los precios.

Análisis técnico del Brent en temporalidad D1

El petróleo Brent mantiene su fuerte impulso alcista y hoy no solo está poniendo a prueba el nivel de los 95 dólares por barril, sino que también supera el retroceso de Fibonacci del 50,0% del último impulso bajista, además de ubicarse por encima de la media móvil de 100 períodos. La siguiente zona de resistencia relevante se encuentra entre los 98 y 100 dólares por barril. No obstante, conviene recordar que se aproxima el rollover de los contratos de futuros, un evento que debería llevar las cotizaciones del petróleo nuevamente hacia la zona de los 90 dólares por barril. Si las perspectivas de paz no mejoran, es probable que, tras el rollover, los inversionistas vuelvan a ejercer presión alcista sobre el mercado del petróleo. Fuente: xStation5