El petróleo cae a 73 USD por barril por toma de beneficios ante la ausencia de respuesta militar por parte de Irán 📉

Los precios del petr贸leo subieron dr谩sticamente hoy en respuesta a los ataques israel铆es contra Ir谩n. Sin embargo, desde alrededor de las 4:30 a.鈥痬., se ha observado una toma de beneficios gradual, con una correcci贸n del precio hacia los 73鈥疷SD desde el m谩ximo previo de 79鈥疷SD. La falta de una respuesta inmediata por parte de Ir谩n y la reducci贸n de la actividad militar israel铆 est谩n llevando al mercado a corregir las alzas iniciales. Adicionalmente, la OPEP inform贸 que no se han detectado se帽ales de interrupci贸n en el suministro de petr贸leo. Donald Trump ha vuelto a instar a Ir谩n a firmar un acuerdo nuclear para evitar el riesgo de una escalada m谩s amplia del conflicto. OIL (intervalo de 15 minutos)

El petróleo se negocia dentro de un patrón de triángulo ascendente y, si el precio logra superar los 74 USD, podríamos observar un nuevo impulso alcista hacia los 80 USD. No obstante, se registra un aumento en los volúmenes de venta. Si Teherán evita una respuesta militar en el corto plazo, el mercado podría tender a revertir completamente el movimiento alcista reciente. Fuente: xStation 5

