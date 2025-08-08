El petróleo cae ante reportes de un posible acuerdo entre EE. UU. y Rusia sobre Ucrania

Según informes de prensa que citan a fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos y Rusia estarían negociando un acuerdo sobre Ucrania que consolidaría las ganancias territoriales de Rusia. Las fuentes indican que poner fin a la guerra implicaría reconocer la ocupación rusa de los territorios tomados durante la invasión militar.

Funcionarios estadounidenses y rusos estarían trabajando en un acuerdo sobre la delimitación de territorios con miras a una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, que podría celebrarse tan pronto como la próxima semana. Estados Unidos intenta obtener el respaldo de Ucrania y de sus aliados europeos, aunque, según las mismas fuentes, el acuerdo aún está lejos de concretarse.

El precio del petróleo cae cerca de un 0,7 % en la jornada de hoy, reaccionando con una ligera baja tras la difusión de los reportes, ya que un posible acuerdo de paz en Ucrania abriría la puerta a un alivio de las sanciones sobre el petróleo ruso.

________

