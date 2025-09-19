Nueva jornada de caídas en la libra📉

La libra esterlina registra su tercera sesión consecutiva de caídas frente al dólar, lastrada una vez más por la ola de ventas de bonos del gobierno del Reino Unido. El par GBP/USD baja actualmente un 0,5%, lo que la convierte en la segunda divisa más débil del G10 (sólo la corona sueca se comporta peor). Sin embargo, la fortaleza del dólar se ha visto limitada por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la última ola bajista.

Los últimos datos de finanzas públicas del Reino Unido han generado inquietud en el mercado de bonos. El déficit presupuestario alcanzó su máximo en cinco años (18.000 millones de libras), superando todas las previsiones (4.000 millones de libras por encima de las estimaciones más altas). Los récords fiscales no pasaron desapercibidos: el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años subió 3 puntos básicos, hasta el 4,71%, mientras que el rendimiento a 30 años se sitúa justo por debajo del récord de este siglo del 5,69% (actualmente: 5,55%, +4 puntos básicos).

Los datos no hacen más que aumentar la tensión de cara al presupuesto de noviembre de 2026. El Ministro de Hacienda Reeves ha insistido repetidamente en que la reducción del déficit es un objetivo innegociable. Por ello, el mercado prevé miles de millones en nuevos impuestos, lo que podría lastrar el rendimiento de la renta variable británica.

Par libra-dólar

Fuente : Xstation5