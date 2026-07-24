¡El petróleo cae antes del fin de semana!

Los precios del petróleo registraron un fuerte giro a la baja tras conocerse informes que señalan que, bajo la presión de Beijing, Pakistán e Irán están considerando volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Los futuros del Brent, OIL, retrocedieron inmediatamente un 1%, hasta situarse alrededor de los USD 90,50 por barril, profundizando las pérdidas de hoy y borrando casi todas las ganancias de ayer, con una caída actual del 3,5%.

Señales mixtas desde Medio Oriente: ¿un posible regreso de la diplomacia?

Tras la reciente escalada de las tensiones en Medio Oriente y el regreso de los precios del petróleo a máximos mensuales, el mercado está reaccionando rápidamente ante cualquier mención sobre una posible reanudación de la diplomacia, intentando encontrar algo de optimismo antes del cierre de la semana. A más largo plazo, los esfuerzos de Pakistán por sí solos no serán suficientes, especialmente porque ambas partes del conflicto actúan únicamente para proteger sus propios intereses, mientras que los informes sobre una reanudación de las conversaciones están acompañados por nuevas advertencias dirigidas a los ciudadanos estadounidenses en la región.

A continuación, se presentan los principales titulares de las últimas horas:

Delegación de Omán en Teherán por el estrecho de Ormuz: una delegación omaní llegó a Irán para discutir mecanismos de gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Teherán defiende una administración conjunta de la vía marítima junto con Omán, pero Estados Unidos y los países del Golfo rechazan este tipo de acuerdo.

una delegación omaní llegó a Irán para discutir mecanismos de gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Teherán defiende una administración conjunta de la vía marítima junto con Omán, pero Estados Unidos y los países del Golfo rechazan este tipo de acuerdo. China y Pakistán presionan para reanudar las conversaciones de paz: bajo la presión de China, Pakistán está considerando intentar reactivar las negociaciones estancadas entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a una guerra que ya se extiende por casi cinco meses. Esta semana se llevaron a cabo conversaciones exploratorias en Islamabad durante una visita del ministro del Interior iraní.

bajo la presión de China, Pakistán está considerando intentar reactivar las negociaciones estancadas entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a una guerra que ya se extiende por casi cinco meses. Esta semana se llevaron a cabo conversaciones exploratorias en Islamabad durante una visita del ministro del Interior iraní. Retórica dura del ministro de Asuntos Exteriores de Irán: Abbas Araghchi declaró que Irán no se someterá a Estados Unidos ni tolerará amenazas, señalando que la postura de Washington es el principal obstáculo para las conversaciones de paz. También informó de consultas continuas con Rusia y China, y prometió una protección incondicional de los intereses de Irán en el estrecho de Ormuz.

Abbas Araghchi declaró que Irán no se someterá a Estados Unidos ni tolerará amenazas, señalando que la postura de Washington es el principal obstáculo para las conversaciones de paz. También informó de consultas continuas con Rusia y China, y prometió una protección incondicional de los intereses de Irán en el estrecho de Ormuz. Advertencia de Estados Unidos para sus ciudadanos en Medio Oriente: la Embajada de Estados Unidos en Jordania instó a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar sus viajes a Medio Oriente debido a los riesgos de escalada y a posibles ataques de Irán y sus aliados. También se emitieron advertencias sobre cierres del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos, y se aconsejó evitar las bases militares estadounidenses en Jordania.

la Embajada de Estados Unidos en Jordania instó a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar sus viajes a Medio Oriente debido a los riesgos de escalada y a posibles ataques de Irán y sus aliados. También se emitieron advertencias sobre cierres del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos, y se aconsejó evitar las bases militares estadounidenses en Jordania. Trump advierte a los aliados de Irán: en su publicación más reciente en redes sociales, el presidente de Estados Unidos afirmó que el suministro de armas a Irán por parte de Rusia o China “terminará mal para ellos”. Sin embargo, Donald Trump añadió que Xi y Putin le aseguraron que no planean realizar este tipo de ventas.

Análisis técnico: OIL, futuros del Brent

Los informes sobre una posible desescalada en Medio Oriente generaron presión vendedora sobre el petróleo Brent, OIL. En el gráfico de H1, el precio cayó con fuerza hacia una zona de soporte clave definida por la EMA de 120 periodos, situada en USD 90,48, y el retroceso de Fibonacci del 50,0%, ubicado en USD 90,16.

Una ruptura por debajo de esta zona podría abrir la puerta a nuevas caídas hacia el nivel de Fibonacci del 61,8%, situado en USD 88,93. Por el contrario, una defensa de los niveles actuales podría favorecer un rebote correctivo. La resistencia inmediata se encuentra en el retroceso de Fibonacci del 38,2%, en USD 91,38, seguida por la EMA de 24 periodos, situada en USD 92,47. El RSI se aproxima a territorio de sobreventa, con una lectura de 32,1, lo que sugiere la posibilidad de una moderación temporal de la presión bajista, especialmente si no surgen nuevos comentarios favorables a una escalada bélica desde la Casa Blanca.

Fuente: xStation5