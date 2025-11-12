El petróleo cae más de un 1% 🛢️📉

El petróleo mantiene su tendencia bajista, presionado por un exceso prolongado y significativo de oferta en el mercado global. A pesar de que algunos inversores esperaban que el informe mensual de la OPEP ofreciera señales de fortalecimiento de la demanda, las conclusiones resultaron insuficientes para sostener los precios.

Como consecuencia, los contratos de WTI y Brent registran una caída cercana al 1,4%, reflejando la debilidad generalizada del sentimiento del mercado energético y la persistencia de un entorno de sobreoferta que limita el potencial de recuperación a corto plazo.

Fuente: xStation5

____________

Sigue la evolución del petróleo con XTB y aprovecha las oportunidades en WTI y Brent.

Analiza los movimientos del mercado energético con herramientas avanzadas y datos en tiempo real.

👉 Abre tu cuenta real aquí