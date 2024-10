🛢️El petróleo cae más del 5%

El crudo extiende su ca铆da ya que los inversores no ven que la situaci贸n en Oriente Medio se agrave猡碉笍 Definitivamente, fue una ma帽ana de s谩bado nerviosa en Oriente Medio cuando Israel respondi贸 al reciente ataque con cohetes iran铆es con su propio ataque a茅reo. Sin embargo, Israel no apunt贸 a la infraestructura petrolera iran铆, sino que eligi贸 objetivos militares y el lado iran铆 describi贸 el impacto como modesto. De hecho, lo que m谩s se tem铆a era un ataque a la infraestructura petrolera, con la posible respuesta iran铆 de un posible bloqueo de las exportaciones desde Oriente Medio y un posible aumento de los precios del crudo por encima de los 100 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Con esto fuera de escena, al menos por el momento, el mercado del petr贸leo vuelve a preocuparse por la demanda y los precios est谩n bajo una firme presi贸n a la baja. En el gr谩fico del PETR脫LEO se puede ver a los alcistas luchando una vez m谩s alrededor del 谩rea de soporte clave y posiblemente allanando el camino para una mayor ca铆da.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "