El petróleo cae mientras Rusia y EE.UU. negocian: ¿movimiento temporal o tendencia estructural?

El petróleo ha reaccionado con una ligera caída tras el acuerdo entre Rusia y EE.UU. para detener temporalmente los ataques a infraestructuras energéticas en Ucrania. Aunque esta medida podría reducir los riesgos de interrupción en el suministro y aumentar la oferta de crudo ruso en los mercados globales, el contexto sigue siendo más complejo de lo que parece. El Brent y el WTI han retrocedido alrededor de un 0,3% tras la noticia, pero la reacción del mercado ha sido moderada. Esto sugiere que los traders están evaluando varios factores antes de apostar por una dirección clara. La posibilidad de un alto el fuego más amplio podría generar presión bajista adicional, ya que facilitaría la normalización de los flujos energéticos desde Rusia, pero aún no hay una resolución definitiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aun así, el factor clave sigue siendo la oferta. Rusia ha visto reducida su producción desde el inicio de la guerra debido a sanciones y restricciones logísticas, pero cualquier flexibilización en estas medidas podría reactivar el flujo de petróleo ruso hacia mercados clave. Sin embargo, esto choca con otro factor importante: los aranceles de EE.UU. a sus principales socios comerciales. El endurecimiento de la política arancelaria de EE.UU. hacia Canadá, México y China ha avivado temores de recesión global. Un enfriamiento económico en estas regiones reduciría la demanda de petróleo, afectando aún más los precios en un momento en el que la oferta podría aumentar. A pesar de esto, las tensiones en Oriente Medio continúan como un factor de riesgo alcista. Los mercados han demostrado que la incertidumbre geopolítica suele impulsar los precios del crudo, pero en este caso, los traders parecen estar priorizando el efecto de una mayor oferta y un posible debilitamiento de la demanda sobre las preocupaciones por los conflictos regionales. ¿Y ahora qué? Posibles escenarios para el crudo Algunos bancos de inversión advierten que el exceso de capacidad de producción y la política arancelaria de EE.UU. sesgan las previsiones a la baja. Sin embargo, el mercado de petróleo es altamente volátil y cualquier cambio en las expectativas sobre la demanda global o un deterioro en la situación geopolítica podrían revertir esta tendencia. El verdadero desafío será ver cuánto petróleo ruso vuelve realmente al mercado y si el acuerdo entre Moscú y Washington se mantiene o es solo una pausa temporal en la guerra energética. Mientras tanto, los inversores deberán seguir de cerca los movimientos de la OPEP+, las decisiones de la Fed sobre tipos de interés y la evolución del conflicto comercial para determinar si esta caída en los precios es solo un respiro o el inicio de un nuevo ciclo bajista en el crudo. Funte: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "