💥 El petróleo cae un 2%

馃搲 El petr贸leo extiende ca铆das mientras se alivian las tensiones en Libia Los representantes de los dos gobiernos de Libia acordaron nominar a un candidato conjunto para dirigir el banco central durante un per铆odo interino. Anteriormente, una disputa sobre la selecci贸n del jefe del banco central provoc贸 la suspensi贸n de la producci贸n y las exportaciones en la mayor铆a de las 谩reas de Libia. Tambi茅n se espera que la selecci贸n de un jefe interino del banco central sea el inicio de las negociaciones para seleccionar un candidato permanente y la junta directiva del banco. Vale la pena se帽alar que el jefe del banco central supervisa los ingresos relacionados con el petr贸leo del pa铆s.

Mientras que las ca铆das comenzaron mucho antes en anticipaci贸n de un resultado positivo de las negociaciones.

Desde el otro lado de las noticias de hoy, se han desplegado tropas estadounidenses en Chipre para posibles operaciones de evacuaci贸n de ciudadanos estadounidenses del L铆bano, seg煤n CNN.

El presidente de Estados Unidos, Biden, dijo hoy que todav铆a es posible una guerra total en el Medio Oriente, pero tambi茅n existe la posibilidad de un acuerdo; Seg煤n Anthony Blinken, el riesgo de escalada sigue siendo "agudo"

Adem谩s, el presidente ruso Putin afirm贸 que "se propone considerar la agresi贸n contra Rusia por parte de un estado no nuclear pero con la participaci贸n o el apoyo de un estado nuclear como un ataque conjunto a la Federaci贸n Rusa", lo que indica que Rusia cambia su doctrina nuclear. OIL (M30) El petr贸leo a煤n puede reaccionar ante cualquier tensi贸n geopol铆tica adicional en Medio Oriente, y los alcistas defendieron la l铆nea de tendencia de corto plazo despu茅s del vuelco, defendiendo los 72,6 d贸lares por barril, donde tambi茅n podemos ver el retroceso de Fibonacci de 71,6 de la 煤ltima onda ascendente.聽 Fuente: xStation 5

