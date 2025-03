El petróleo crudo WTI cae más del 3%🛢️

El precio cae por debajo de los 66 dólares por barril, lo que podría marcar el cierre más bajo desde 2021 El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) registra una caída de más del 3% hoy, mientras que la caída acumulada desde el inicio de la semana supera el 6%. Hoy, el precio cae por debajo de los 66 dólares por barril, lo que, de mantenerse, representaría el cierre más bajo desde 2021. En términos de precios intradía, las cotizaciones actuales son las más bajas desde septiembre de 2024. La caída en los precios del petróleo se debe a varios factores: principalmente, el anuncio de la OPEP+ de mantener su plan de aumento de producción desde abril, lo que eliminaría los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día en los próximos meses. Otro factor es la guerra comercial iniciada por Trump contra Canadá, México y China, lo que podría desacelerar la economía y reducir la demanda de petróleo. El último factor global es la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, lo que podría llevar al levantamiento de las sanciones de EE. UU. sobre Rusia, aumentando así la disponibilidad de crudo ruso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hace unos momentos, también se recibieron datos sobre los inventarios de crudo en EE. UU.. Las reservas aumentaron en más de 3 millones de barriles por día, a pesar de que se esperaba una disminución. No obstante, los niveles de inventario siguen por debajo de los del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El crecimiento de los inventarios sigue patrones estacionales, aunque los niveles son inferiores a los del año pasado y al promedio de los últimos cinco años. No obstante, se esperaba una ligera disminución en los inventarios para hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El crudo WTI está cayendo más del 3% hoy y se cotiza en los niveles intradiarios más bajos desde septiembre de 2024, lo que podría marcar el cierre más bajo desde 2021. Fuente: xStation5

