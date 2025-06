El petróleo limita caídas ante amenaza de ataque a bases estadounidenses

En los últimos minutos, ha surgido información sobre un posible ataque a la base aérea de Al Udeid en Catar, que ha alojado aeronaves estadounidenses y británicas, además de fuerzas militares cataríes. Estados Unidos ha indicado que se está preparando para un posible ataque. Esta información fue reportada por Fox News y confirmada por The Wall Street Journal. Según se informa, el ataque sería llevado a cabo mediante lanzadores de misiles desde Irán. Adicionalmente, se han reportado cierres de espacio aéreo en Catar y los Emiratos Árabes Unidos. También se ha informado que aviones están siendo redirigidos desde el espacio aéreo saudí. Ha trascendido que Estados Unidos retiró recientemente la mayoría de sus aeronaves de la base aérea en Catar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos mantiene numerosas bases militares en la región, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "