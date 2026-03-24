El petróleo rebota hacia los $100 y Bitcoin cae por debajo de $70k

- El petróleo (Brent) retoma impulso y se acerca a los $100, reactivando presiones inflacionarias globales.
- Bitcoin cae bajo los $70.000, afectado por el alza en los rendimientos del Tesoro y el deterioro del apetito por riesgo.
- El mercado mantiene una visión cautelosa: la geopolítica sigue siendo el principal driver y la desescalada aún no se percibe como definitiva.
- El petróleo (Brent) retoma impulso y se acerca a los $100, reactivando presiones inflacionarias globales.
- Bitcoin cae bajo los $70.000, afectado por el alza en los rendimientos del Tesoro y el deterioro del apetito por riesgo.
- El mercado mantiene una visión cautelosa: la geopolítica sigue siendo el principal driver y la desescalada aún no se percibe como definitiva.
Los futuros del crudo Brent (OIL) suben cerca de 3,5% en la jornada, acercándose nuevamente a la zona de los $100 por barril y recuperando aproximadamente un 10% desde los mínimos de la venta masiva de ayer, la cual fue gatillada por un tuit de Donald Trump. Este movimiento está deteriorando el sentimiento tanto en los mercados de renta variable como en criptomonedas, con Bitcoin retrocediendo por debajo de los $70.000 en respuesta al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
La dinámica actual del mercado sugiere que los inversionistas aún no consideran la desescalada como un escenario consolidado y mantienen cautela frente a los resultados de corto plazo de eventuales negociaciones entre Irán y Estados Unidos. La postura diplomática firme de Irán, aunque parcialmente pueda interpretarse como una estrategia de negociación o un intento de preservar su imagen, indica que Teherán podría estar dispuesto a continuar el conflicto. Al mismo tiempo, los objetivos estratégicos de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel no parecen estar cerca de cumplirse, a pesar del dominio en los ámbitos aéreo y marítimo.
OIL y Bitcoin (marco temporal D1)
Fuente: xStation
Źródło: xStation5
Fuente: xStation
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