El petróleo retrocede a medida que las preocupaciones geopolíticas disminuye

Los futuros del crudo Brent cayeron el viernes hasta situarse bajo los 80 dólares por barril, ampliando las caidas de la sesiónes anteriores. El jueves, los datos mostraron que la economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 2,8%, superando el 2% previsto, lo que indica una actividad robusta en el principal consumidor de petróleo del mundo. No obstante, persistían las preocupaciones sobre la disminución de las importaciones de petróleo y la actividad de las refinerías en China debido al lento crecimiento económico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el avance de las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás podría reducir las amenazas al suministro, ya que los informes indican que el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunieron de urgencia el jueves, haciendo de un acuerdo de alto el fuego la máxima prioridad de su agenda. Durante la semana, el petróleo va camino de caer, marcando su tercera pérdida semanal consecutiva. La ausencia de una prima de riesgo significativa debido a los riesgos geopolíticos también ha contribuido a esta baja. OIL Recientemente, el precio realizó una ruptura hacia la baja desde el nivel de 83.96, lo que inicialmente sugirió una continuación bajista. Sin embargo, tras alcanzar un mínimo alrededor de 79.40, el precio volvió a recuperarse, regresando al rango lateral mencionado anteriormente. Este movimiento de recuperación rápida indica un posible rechazo a seguir bajando, llevando el precio nuevamente hacia la resistencia en 81.65. Tras alcanzar la resistencia en 81.65, el precio realizó un movimiento bajista significativo, posicionándose nuevamente en la parte baja del rango lateral alrededor de 79.40. Esto indica que el mercado está en un estado de consolidación con una fuerte resistencia en 81.65 y un soporte importante en 79.40. Escenario alcista: Si el precio logra superar la resistencia en 81.65 de manera sostenida, el próximo objetivo alcista estaría en el extremo superior del gráfico en 86.30. Escenario bajista: En caso de una ruptura del nivel de soporte en 79.40, el precio podría dirigirse hacia el siguiente nivel de soporte en 78.38. Una ruptura por debajo de este nivel indicaría una continuación bajista más pronunciada. Fuente: xStation 5

