El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, acaba de lanzar una serie de declaraciones contundentes que ensombrecen las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán que se celebran hoy en Ginebra. El líder iraní calificó de “excesivas y escandalosas” las exigencias de detener el enriquecimiento de uranio. Acusó a Trump de mentir sobre la paz, afirmando que es “indigno de una respuesta”. Reiteró además que Israel es un país que debe ser destruido.

Una de sus declaraciones más recientes lo resume bien:

“El presidente de EE. UU. dice que su ejército es el más fuerte del mundo, pero el ejército más fuerte del mundo puede recibir una bofetada tan fuerte que no pueda levantarse”. — Medios estatales

Segunda ronda de negociaciones en Ginebra

Hoy comienza la segunda ronda de conversaciones nucleares indirectas en Ginebra, mediadas por Omán. EE. UU. está representado por Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que Irán envía a Abbas Araghchi junto con expertos económicos y técnicos. Trump participa de forma indirecta y asegura creer en un acuerdo con Teherán, advirtiendo: “No quieren las consecuencias de no llegar a un acuerdo.”

La reunión, celebrada en la residencia del embajador omaní, se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad.

Las exigencias de EE. UU. incluyen:

Devolver el uranio enriquecido

Suspender los programas nuclear y de misiles

Romper lazos con Hezbollah, Hamás y los hutíes

Irán, por su parte, solo quiere negociar el levantamiento de sanciones a cambio de restricciones nucleares. Teherán suspendió el enriquecimiento tras los bombardeos de B‑2 sobre sus instalaciones en junio de 2025. Araghchi escribió en X: “Estoy a favor de ideas realistas para una tregua justa, pero no hay ninguna posibilidad de ceder ante amenazas.”

Tensiones militares y riesgo de ruptura

Las declaraciones de Khamenei no auguran nada bueno para las conversaciones, y tampoco lo hace la presencia de un poderoso grupo naval estadounidense. Irán amenaza con abandonar la mesa si las condiciones son demasiado duras. Trump calificó a Irán de “más agresivo” y sugirió que un cambio de régimen sería “la mejor solución”.

Imágenes satelitales confirman que el portaaviones USS Abraham Lincoln está anclado a unos 700 km de la costa iraní, acompañado por F‑35 y destructores. Los datos sugieren que el Pentágono se prepara para una operación de una semana en caso de fracaso de las negociaciones.

Impacto en el precio del petróleo

Actualmente, el precio del petróleo se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 200 días, lo que podría indicar que la materia prima ha puesto fin de forma definitiva a su tendencia bajista. Sin embargo, el resultado de las conversaciones de hoy podría ser crucial para la trayectoria futura del precio del petróleo, por lo que conviene seguir de cerca los titulares.