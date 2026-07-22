El petróleo sube 3% ante la escalada entre Estados Unidos e Irán y las interrupciones de suministro en el mar Negro

Datos clave
- El presidente Trump afirmó que los estadounidenses respaldan la campaña militar pese a no querer precios más altos de la gasolina, y añadió que Irán tiene toda la responsabilidad y rendirá cuentas por la muerte de soldados estadounidenses. Mientras tanto, Axios informó que se están llevando a cabo conversaciones sobre una posible reunión en la Oficina Oval entre Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Irán no está realmente comprometido con alcanzar un acuerdo con Washington. Los mercados interpretaron sus declaraciones como una señal de profundas diferencias estratégicas entre ambos países y de que una mayor escalada militar continúa siendo probable.
- Las fuerzas armadas estadounidenses ya han llevado a cabo su undécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes. Al mismo tiempo, Washington reafirmó su compromiso de proteger el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, aumentando las preocupaciones sobre los riesgos para el suministro mundial de petróleo.
- Además de las tensiones en el Golfo Pérsico, la terminal CPC de Rusia en el mar Negro suspendió la recepción de petróleo procedente de Kazajistán tras nuevos ataques contra buques cisterna. La interrupción ha incrementado las preocupaciones sobre el suministro mundial de crudo y la estabilidad del mercado a largo plazo.
OIL (gráfico D1)
Al observar los niveles de retroceso de Fibonacci del último movimiento bajista del petróleo, los niveles de 98 y 102,50 dólares por barril destacan como las principales zonas de resistencia. Ambos coinciden con importantes reacciones del precio registradas en mayo. Desde el reciente mínimo local cercano a los 70 dólares por barril, los precios del petróleo ya han rebotado más de 30%.
Fuente: xStation5
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