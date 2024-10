El petróleo sube un 3% a medida que aumenta la incertidumbre geopolítica 📈

El crudo Brent (OIL) sube m谩s de un 3% hoy, antes del informe de inventarios API de EE. UU. programado para las 5:30 p.m. GMT-3. El principal impulsor del aumento de los precios del petr贸leo son, por supuesto, las tensiones geopol铆ticas. El presidente ucraniano, Zelenskyy, se帽al贸 que aproximadamente 12.000 tropas de Corea del Norte se est谩n preparando para unirse a Rusia en la guerra. Los medios israel铆es informaron que la posible respuesta a Ir谩n podr铆a incluir atacar las casas de un funcionario iran铆 debido al intento de asesinato de Netanyahu por parte de Hezbollah. El actual salto en los precios del petr贸leo se produjo despu茅s de la reuni贸n del secretario de Estados Unidos, Blinken, con Netanyahu. Ayer, las fuerzas israel铆es informaron que el ej茅rcito elimin贸 al jefe de la unidad de transferencias de dinero de Hezbollah en Siria. Estados Unidos tambi茅n acus贸 a funcionarios de la Guardia Revolucionaria iran铆, seg煤n documentos judiciales, y Turqu铆a bloque贸 las exportaciones de bienes vinculados al ej茅rcito a Rusia despu茅s de una advertencia estadounidense. Adem谩s, los informes macroecon贸micos muy s贸lidos de Estados Unidos respaldan el impulso de los precios del petr贸leo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

